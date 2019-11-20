Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)

20 ноября 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане в школе Dünya Məktəbi при Университете Хазар прошли международные соревнования школьников Owlypia, сообщает Trend Life.

Owlypia - это та платформа, где ученики думают, пишут и анализируют на английском. Эту интеллектуальную игру придумали в Лондоне. По сути – это межпредметная олимпиада по различным направлениям: искусство и дизайн, экономика и бизнес, литература и культура, естественные науки и технология, социальная наука и общая основа. Целью соревнования является повышение общего уровня знаний, кругозора и интеллекта учащихся в условиях модернизации образования через понимание и практическое использование своих навыков. Эти соревнования способствуют развитию школьников с помощью специально разработанной программы. Дети не только сдают тесты, но и изучают разные науки на языке оригинала. То есть ещё и повышают свой интеллект.

Учащиеся в составе команд из трех учеников, в двух возрастных категориях 11-14 лет (Owlets) и 15-18 лет (Owlys), должны были пройти пять испытаний:

1) предметный тест (Knowledge Challenge),

2) написание эссе (Pen Down Challenge),

3) устное выступление (Speech-Craft Challenge),

4) импровизированная речь (Impromptu Challenge),

5) командная викторина (Team Spirit Challenge).

Самые лучшие коллективы - Shakespeare, The 3rd Coalition и Charles Angels - примут участие в мировом финале Global Owlypia, который пройдет в Гарвардском университете США в июне 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
  • Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
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