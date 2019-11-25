Вкуснейшее лявянги, ароматный чай и 50 видов плова – большой фестиваль в Лянкяране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В парке Гейдара Алиева города Лянкяран прошел третий Фестиваль чая, чалтыка (риса) и цитрусовых, организованный Исполнительной властью Лянкярана и общественным объединением "Региональное развитие, сообщает Trend Life. Фестиваль вызвал большой интерес общественности, в том числе зарубежных туристов.

Чай в Азербайджане ценят и очень любят. Гостям обязательно предлагают отведать этот тонизирующий напиток, который, кстати, в этой местности пьют с различными добавками: ромашкой, мятой, мелиссой, чабрецом, горными травами. Такой напиток очень полезен для здоровья, имеет тонкий вкус и аромат.

Лянкяран – одна из самых красивых областей страны, считается родиной азербайджанского чая. Бесконечные плантации чайных кустов – так и хочется окунуться в волны необыкновенного зеленого моря. Первые чайные плантации появились здесь в 1896 году. В 1902 году эти плантации начали давать промышленные урожаи. Однако, события 1920-х годов разорили национальное чаеводство — и восстанавливаться оно начало только в 1930-х. В 1937 году были выпущены первые пачки азербайджанского чая. В советские годы азербайджанский чай пользовался большим успехом. За последние пятнадцать лет развитие чайной промышленности интенсифицировалось и ныне продукция экспортируется в Ирак, Грузию, Украину, Россию и другие страны. В Лянкарани рис, а точнее рисовые поля, называют чалтык. Рис здесь выращивают много лет, и за это время местная продукция успела зарекомендовать себя и стать брендом.

На фестивале было представлено около ста стендов и павильонов - “Наш чай с особым ароматом”, “Лянкяранский рис – украшение стола”, “Чудеса цитрусовых садов”, “Красота, собранная по крупицам”, “Гости приносят в дома богатство”, “Сладости Лянкярана - бесподобный вкус”, “Кто хочет увидеть рай, пусть приезжает в Лянкяран” и другие, демонстрировались чай, чалтык, цитрусовые и другие виды продовольственных и промышленных товаров, образцы народно-прикладного искусства.

Гостям предлагалось выпить ароматного чая с местными сладостями, попробовать хотя бы некоторые из 50 видов плова из разнообразных сортов риса, таких как "Хашими", "Садри", "Аполло", "Кампо"... Попробуйте горячий кябаб или знаменитое лянкяранское лявянги! – зазывали искусные повара. Самые талантливые кулинары, фермеры, умельцы региона объединили усилия, чтобы фестиваль прошел наиболее ярко и сочно.

Местными предприятиями, фермерскими хозяйствами, туристическими объектами в павильонах для участников фестиваля накрыты чайные столы с чаем и сладостями. Звучали музыкальные номера коллективов художественной самодеятельности, были показаны программы с участием молодежи и спортсменов. Завершился фестиваль концертом деятелей искусства страны и фейерверком.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Ильгам Джабиев)

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