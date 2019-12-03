Рафаэль Дадашев госпитализирован. Центральная больница нефтяников о состоянии актера

БАКУ /Trend Life/ - Вчера вечером в Центральную больницу нефтяников Баку был доставлен 74-летний известный азербайджанский актер, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Рафаэль Дадашев. В данное время его состояние стабильное, сообщил Trend Life главврач больницы Гусейн Шахмалыев.

"Рафаэль Дадашев был доставлен к нам вчера вечером. Лежит в кардиологическом отделении с диагнозом постинфарктного кардиосклероза и хронической обструктивной болезни лёгких. В настоящее время состояние стабильное. В данное время находится в интенсивном блоке, сегодня вечером или завтра утром будет помещен в палату", - сказал Гусейн Шахмалыев.

Постинфарктный кардиосклероз – форма ишемической болезни сердца, характеризующаяся частичным замещением сердечной мышцы соединительной тканью в исходе инфаркте миокарда.

Хроническая обструктивная болезнь лёгких - самостоятельное заболевание, для которого характерно частично необратимое ограничение воздушного потока в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно прогрессирующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной реакцией ткани лёгких на раздражение различными патогенными частицами и газами.

(Автор: Вугар Иманов)

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