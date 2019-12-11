Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)

11 декабря 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Азербайджана открылась выставка "Экология глазами молодежи", организованная Министерством молодежи и спорта и AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, сообщает Trend Life.

В экспозиции представлены работы из бытовых и промышленных отходов, художественные композиции, работы в графике, керамике, каллиграфии, гравюре, искусстве эбру, ландшафтном дизайне, батике, витраже на различные экологические темы.

Экспозиция сопровождалась музыкой и очень интересным театрализованным форматом со сказочными героями – Лешим, Баба-ягой, Белоснежкой и семи гномами, Красной шапочкой, Амазонками, Эльфами и т.д..

Автор идеи проекта – Гюнай Рагимова. Ведущим мероприятия был заслуженный артист Эльнур Керимов. Выставку посетил заместитель министра молодежи спорта Интигам Бабаев. Главная цель проекта – повышение интереса общественности к экологической сфере, просветительская деятельность, поддержка творческого потенциала молодежи, стимулирование социальной инициативы. Лучшие работы были отмечены дипломами и ценными призами.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Дилавер Наджафов)

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  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
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