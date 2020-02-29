Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО)

Социум 29 февраля 2020 21:31 (UTC+04:00)
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс-центре прошла презентация романа известного азербайджанского писателя, лауреата международных конкурсов Вариса Йолчуева "Qırmızı ləçəklər" (Красные лепестки), сообщает Trend Life. Мероприятие "Könlüm Xocalı" (Моя душа –Ходжалы) было организовано Фондом молодежи в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

На открытии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов Карабахской войны.

Было отмечено, что в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!" осуществляется целенаправленная и последовательная деятельность по признанию Ходжалинской трагедии как геноцида против мирного населения и доведению до мировой общественности всей правды об этом. Парламенты ряда стран приняли решение о признании Ходжалинского геноцида. Трагедия в Ходжалы является одной из самых кровавых не только в истории Азербайджана, но и мира за последнее десятилетие ХХ века. Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми.

Варис Йолчуев отметил, что книга будет переведена на несколько зарубежных языков и представлена в других странах.

Роман повествует об истории любви азербайджанца Алифа Гаджиева и белоруски Галины Манко, которые создали семью и жили счастливо, пока армянская агрессия не разрушила их мир. Когда погиб Алиф, защищая родную землю Ходжалы от армянских фашистов, его старшей дочери Зарине было 10 лет, младшей Ираде - всего 2 года…

Национальный герой Азербайджана, участник Карабахской войны Алиф Гаджиев прожил недолгую, но яркую жизнь, которую посвятил борьбе за справедливость. Ему было всего 39 лет…

Он родился 24 июня 1953 года на древней азербайджанской земле Карабаха, в городе Ходжалы. Был четвертым ребенком в семье. Окончив среднюю школу, отправился на военную службу в Минск в 1971 году, где решил связать жизнь с работой в правоохранительных органах. Там же в Белоруссии встретил свою будущую жену Галину. В России он получил среднее специальное образование в милицейском училище имени Фрунзе, окончил Ростовское военное училище Академии, после чего несколько лет работал в органах МВД Белорусской ССР. Но вскоре вернулся на родину и стал работать в УВД Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, получил звание старшего лейтенанта. Молодой сотрудник расследовал преступления, считавшиеся "нераскрываемыми", и это нравилось не всем. Строгость, принципиальность, прозорливость в характере Алифа, при помощи которых раскрыл тайную сепаратистскую деятельность армянских националистов, привело к тому, что против него было сфабриковано уголовное дело.

Из воспоминаний Галины: "В течение 1983-1984 годов муж периодически раскрывал такие преступления, которые принято было называть "нераскрываемыми". Этим-то и привлек он внимание преступных националистических организаций. Его несколько раз предупреждали, что это добром для него не кончится. А когда Алиф вышел на след армянской террористической организации "Крунк", которая тогда уже замышляла "большую войну за Карабах", его упрятали в тюрьму. В 1984 году против него было возбуждено уголовное дело, и он был приговорён к 10 годам лишения свободы. И только через 5 лет, в 1989 году, когда разгорелся конфликт, и факты, которые представил Алиф, подтвердились, его освободили, восстановили в полицейской академии и в звании старшего лейтенанта"

Алиф вернулся в охваченный огнем Карабах, где с декабря 1990 года продолжил служить в милиции. Стал капитаном и назначен начальником отделения внутренних дел и одновременно военным комендантом Ходжалинского аэропорта - самого важного объекта в городе и единственного в области. Он возглавил оборону осажденного армянскими сепаратистами города. Осенью 1991 года жизнь в Ходжалы стала невыносимой. Не доставало еды, не было электричества, газа, связи. Но никто не думал сдаваться. В декабре 1991 года в неравном бою он отбил у агрессоров Ходжалинский авиаузел, за что получил звание майора. Вместе с другими патриотами-соотечественниками храбро сражался с врагами. За его голову армянские сепаратисты уже давно назначили награду. Алиф не жалел сил, энергии и времени для организации защиты Ходжалы. В трагическую ночь варварского нападения врага на родной город, Алиф доблестно сражался против армянских головорезов, стараясь защитить и спасти мирных безоружных ходжалинцев, но…

Ночь с 25 на 26 февраля 1992 года стала последней для многих жителей города. Армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка начался штурм Ходжалы. Против жителей города Ходжалы, которые пытались спастись от армянских фашистов, был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - взяты в плен.

Во время вступления бронетехники противника в Ходжалы Алиф Гаджиев с боями пытался спасти часть жителей города, выведя их в направлении села Шелли. Затем, возвратившись, он снова бросился в бой с врагами. Отряд Алифа Гаджиева до 5 утра вел бой за аэропорт с многократно превосходящим противником. А для того, чтобы секретные документы, имевшиеся в аэропорту, не попали в руки врагов, он взорвал диспетчерский пункт. Большинство защитников полегло на поле боя, а мирные жители продолжали искать спасения в лесу в направлении Агдама. Вблизи села Нахичеваник, на дороге в Агдам, они попали в засаду. Много жителей погибло в засаде у села.

Из воспоминаний жительницы Ходжалы Санубар Алекперовой: "...Гасанабад, Мехтикенд, Боздагы - со всех сторон стреляли. От грохота БМП, вошедших в Ходжалы, содрогалась земля… Начальник аэропорта Алиф Гаджиев, пытаясь пасти нас, повел через лес в сторону Агдама. Вблизи села Нахичеваник попали в засаду. То, что я здесь увидела, мне никогда не забыть: образовалась гора из трупов. И мать мою застрелили. Дочерей моих Севиндж и Хиджран ранили. В тот же миг и в меня попала пуля. Молодые женщины и дети в судорогах умирали на снегу…".

Из воспоминаний жительницы Ходжалы Минешь Алиевой: "...Мы брели по лесу, проваливаясь в глубокий снег. Когда переходили дорогу, в меня попала пуля. Я упала и не могла подняться. Откуда-то из лесу, из-за укрытий велась частая стрельба. Алиф схватил меня и потащил на обочину дороги. Потом он залег в кустах и дал очередь по обстреливающим нас боевикам. Стрельба из лесу на какое-то время прекратилась. Алиф закричал женщинам, которые лежали на другой стороне дороги, чтобы они быстрее переходили, не поднимая головы. Он периодически стрелял, и каждый раз боевики затихали. За это время около двадцати женщин и детей перебежали дорогу. Когда Алиф стал менять магазин автомата, армяне открыли ответный огонь. Одна из пуль попала Алифу прямо в лоб. Это было жуткое зрелище..."

Так погиб спешивший на помощь женщинам Алиф Гаджиев. Погиб, защищая мирных граждан, Родину...

Из воспоминаний Галины: "В то время беспокойства и всяких предчувствий у меня хватало. А ночь на 26 февраля… Эта ночь для меня никогда не закончится…О смерти Алифа я не знала. Но после той ужасной ночи уже была готова к худшему, хотя надеялась на лучшее. Но ни среди живых, ни среди мертвых его не было. И тут я увидела его во сне. Алиф, завернутый в белое, лежит на столе. На его груди красное пятно. У меня все оборвалось. Поняла, что Алифа нет. А через неделю, когда армяне под давлением международных организаций стали возвращать пленных и убитых, я нашла его труп…".

Алиф Гаджиев похоронен на Аллее шехидов в Баку. Вечная слава героям Азербайджана!

(Автор: Вугар Иманов)

Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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