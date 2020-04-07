Мать главного тренера "Манчестер Сити" Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала Каррио умерла от последствий коронавирусной инфекции, сообщает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

Она скончалась в Барселоне, ей было 82 года.

"Каждый, кто связан с нашим клубом, выражает самые искренние соболезнования Пепу, его семье и близким", - говорится в заявлении клуба.

Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.