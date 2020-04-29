Азербайджанcкие женщины-бизнесмены и популярные личности провели акцию по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA) и популярные личности страны отозвались на призыв и инициативу Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и провели акцию по сдаче крови, сообщила Trend Life руководитель Центра азербайджанского национального костюма и комиссии AQSİA Гюльнара Халилова.

Акция проведена с целью поддержки детей, страдающих хроническими заболеваниями крови, в частности талассемией, и увеличения запаса крови. В акции приняли участие около ста граждан, среди которых были председатель Совета правления AQSIA Сакина Бабаева, руководитель Академии этики Гюнель Ибрагим, телеведущие Метанет Агамирли, Фахрия Лилпар и другие.

Для обеспечения безопасных условий при сдаче крови донорами была установлена термальная камера для проверки температуры тела. Акция прошла с соблюдением правил карантина.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)