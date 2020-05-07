В Азербайджане начался прием заявок на ADAMI Media Prize-2020 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане начался прием заявок на конкурс "ADAMI Media Prize за культурное разнообразие в Восточной Европе-2020", сообщил Trend Life координатор проекта в нашей стране, актер Кямран Агабалаев.

Для участия в конкурсе приглашаются телекомпании, продюсерские компании, независимые журналисты, режиссёры, продюсеры и другие профессионалы в области медиа из стран Восточного Партнерства ЕС. Премия ADAMI присуждается за лучшие телевизионные программы и фильмы, а также онлайн-проекты, которые касаются тем миграции, интеграции и этнического, религиозного и культурного разнообразия.

"Это уникальная возможность для профессионалов в области медиа представить свои аудиовизуальные работы на международной арене, а также расширить контакты с представителями телевизионных каналов. Победители в каждой из шести номинаций награждаются денежными призами или грантом. Помимо основных призов, каждому участнику конкурса ADAMI Media Prize с журналистским опытом, дается возможность подать заявку на стипендию ADAMI для прохождения стажировки в известной западной телекомпании",- отметил Кямран Агабалаев.

Прием заявок - с 5 мая по 15 июля.

ADAMI Media Prize присуждается в шести номинациях:

1. В области культурно-развлекательных программ и фильмов (игровые форматы)

2. В области информационных программ и фильмов (неигровые форматы)

3. За новостные программы и неигровые короткометражные фильмы

4. Молодой ADAMI Media Prize

5. ADAMI Online Prize - за веб-страницу

6. ADAMI Online Prize - за онлайн-видео.

Отметим, что конкурс открыт для передач, которые вышли в эфир или были опубликованы c 1 октября 2018 года. Для справок и получения дополнительной информации:

почта: office@adamimediaprize.eu;

телефон: +995 59 547 44 77 (viber, whatsapp, telegram);

официальный сайт: adamimediaprize.eu/competition-2020.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)