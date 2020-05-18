Азербайджанский Prestij или Revolver – кто сильнее (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Определились победители первого тура интеллектуального проекта OnlayNHN по игре "Что? Где? Когда?", организованного Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Молодежным центром интеллектуального развития (Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi), Молодежным интеллектуальным клубом "Хазар" (Xəzər İntellektual Gənclər Klubu). Проект проходит под девизом Evdə qal, OnlayNHN-ə qoşul, сообщили Trend Life в пресс-службе "Хазар".

Игры проводятся в четыре тура на платформе Quantum. В первом туре приняли участие около 80 команд, которые должны были ответить на пакет из 24 вопросов. С 18-ю верными ответами первое место заняла команда Prestij, второе – Revolver (17), третье – NİK.

Главная цель проекта - организация плодотворного проведения досуга молодежью и развитие интеллектуального движения в период социальной самоизоляции и карантина. Обсуждение вопросов участников команды можно проводить посредством аудио и видеосвязи.

Регистрация для участия во втором туре будет проведена с 18 по 23 мая до 21.00.

Xəzər İntellektual Gənclər Klubu https://www.facebook.com/groups/Xezer/

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(Автор: Вугар Иманов)