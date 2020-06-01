Деятели культуры своим примером должны показывать, что необходимо носить защитные маски – заслуженный артист Расим Джафар

БАКУ /Trend Life/ - Деятели культуры и медийные личности своим примером должны показывать, что необходимо носить защитные маски, сказал Trend Life актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя и Государственного театра YUĞ, заслуженный артист Расим Джафар.

"Меня очень беспокоит, что в последнее время, после смягчения карантинного режима, увеличилось количество заражающихся коронавирусом. Это происходит из-за того, что многие не соблюдают элементарных правил, в частности не соблюдают социальную дистанцию и почему-то не носят маски. Государством были предприняты оперативные шаги, делается все для предотвращения массового распространения коронавируса, наши врачи героически день и ночь лечат больных, месяцами не видя свои семьи и детей, возводятся специализированные медицинские центры, проводится дезинфекция, оказывается социальная помощь, но недисциплинированность и безответственность людей приводит к негативным последствиям. На протяжении всего этого времени я стараюсь соблюдать все правила, и не выхожу на улицу без маски. Думаю, это должны делать все граждане, чтобы избежать печальных последствий, как это было в других странах. Каждый должен чувствовать ответственность как перед самим собой, так и перед обществом!" - сказал Расим Джафар.

По словам актера, он очень ждет завершения пандемии, чтобы вновь заняться своей любимой работой.

"Находясь дома, читаю книги, сценарии и очень жду скорейшего завершения пандемии, чтобы вновь радовать зрителей ролями в спектаклях и фильмах. Ведь творчество - это радость созидания. Творчество играет огромную роль в жизни человека, сопровождая его на протяжении всей жизни. Творчество помогает развиваться, играть, взрослеть, разносторонне смотреть на одну и ту же ситуацию. Все это начинается с самого детства, и потому я, занимаясь всесторонним развитием своей пятилетней дочери, учу ее читать и писать, рисовать. Многогранность проявления творчества в жизни человека зависит от богатства его внутреннего мира. Даже повзрослев, мы остаемся в душе детьми. Поэтому в Международный день защиты детей хочу поздравить наших самых любимых и прекрасных деток, пожелать им здоровья, успехов в учебе, мирного неба над головой!" - сказал Расим Джафар.

(Автор: Вугар Иманов)