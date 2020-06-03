Ханым Исмаилгызы: Почему в случае гриппа мы автоматически самоизолируемся, а от коронавируса не оберегаемся? (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Поэтесса и композитор, член Союза писателей Азербайджана Ханым Исмаилгызы в интервью Trend Life высоко оценила деятельность государства по предотвращению массового распространения коронавируса, призвала не нарушать правила карантина и рассказала об успешном периоде творческой деятельности.

Она с сожалением отметила выросшее за последнее время число жертв коронавируса и выразила соболезнования их семьям.

"В мире насчитываются миллионы зараженных коронавирусом и сотни тысяч погибших. К большому сожалению, пандемия не обошла стороной и нашу страну. Лишь благодаря дальновидности и вовремя принятым мерам и распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева удалось избежать массового распространения болезни в стране, наблюдаются наименьшие потери по сравнению с другими государствами. К сожалению, некоторые нерационально воспринимали предпринимаемые государством шаги, считали самоизоляцию каким-то наказанием и не понимали, что все это направленно именно во благо нашего народа, здоровья семей и близких. Увы, это продолжается и по сей день. После отмены ряда ограничений люди почему-то не хотят соблюдать элементарные правила социальной дистанции и носить защитные маски, что и приводит к увеличению числа зараженных и жертв. Быть грамотным человеком вовсе не означает, что ты имеешь высшее образование, а - понимание всей опасности создавшегося положения и соблюдение всех правила карантина. Почему не хотят носить маски? Ведь это же для нашей же защиты! В период пандемии каждый из нас, оберегая себя, защищает страну и народ. Почему в случае гриппа мы автоматически самоизолируемся в другой комнате квартиры, никого из близких к себе не подпускаем, чтобы не заразились от нас, а от коронавируса не оберегаемся? Ведь это очень страшная и смертельная болезнь, которая фактически парализовала весь мир", - сказал Ханым Исмаилгызы.

По ее словам, безответственность и недисциплинированность некоторых граждан вынудило государство ввести денежные штрафы за неношение защитных масок.

"Столько говорится об опасностях коронавируса, дается вся информация и советы через телеканалы, СМИ и соцсети, но опять находятся нарушители карантина. Сколько можно говорить? Какие еще слова и доводы приводить? Выходит, что только страх перед денежным штрафом может заставить таких людей наконец-то соблюдать правила карантина. Надо с уважением относиться к принимаемым решениям правительства и неукоснительно их соблюдать, иначе еще долго будем жить и мучиться с этим коронавирусом. Если каждый будет соблюдать дисциплину и профессионально относиться к своей сфере, то от этого выиграет все наше общество. Очень надеюсь на скорейшее избавление всего мира от этой проблемы!", - отметила она.

По ее словам, в период строгих мер карантина люди были вынуждены находиться в социальной изоляции, все время находиться дома. Бесспорно, было много негативных моментов, но для некоторых творческих людей это время стало плодотворным.

"Например, можно было отстраниться от окружающего мира, многочисленных мероприятий и встреч, которые в некотором роде мешали творческому человеку заглянуть в свой внутренний мир, уединиться для размышлений, перенести свои чувства в произведения, строить планы и реализовать различные проекты. Для меня этот период карантина стал очень плодотворным. Такого еще не было, чтобы на протяжении полутора месяцев я написала шесть стихотворений и пять музыкальных композиций, которые в ближайшее время представят народная артистка Тунзаля Агаева, заслуженная артистка Лала Мамедова и другие. Авторскую композицию на мои слова и музыку посвятила памяти шехида Карабахской войны Рахиба Гулиева, который в 2016 году стал жертвой армянских агрессоров. В качестве композитора написала музыку на слова Шахрияра Дель Герани Sən yağişa baxarsan, mən yağışı öpərəm, Рашида Меджида Bir sevgi qoruyur məni и Васифа Зохрабоглу Sən nə gözəl unudursan adamı. Также смогла дать второе дыхание своим прежним произведениям, которые были написаны много лет назад на слова Эльчина Мирзабейли, Вахида Азиза и Рашада Меджида.

Композиции исполнят заслуженный артист Джахангир Гурбанов, талантливые певцы Айнур Искендерли и Пярвиз Гасымов. Как видите, карантин пошел мне на пользу", - добавила Исмаилгызы.

(Автор: Вугар Иманов)