Азербайджанская чета композиторов: Даже любящие пары стали с осторожностью ходить рядом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская чета композиторов, организаторы международного проекта Azerbaijan Golden Kids Awards Бабир и Ульвия Бабирли от имени своей семьи посредством Trend Life обратились к общественности, призвав соблюдать режим карантина для выхода из создавшегося положения, при котором в стране за последние недели резко выросло число зараженных и жертв коронавируса.

По последним данным, в Азербайджане выявлены 13 207 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 7 168, скончался 161 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 878 человек.

Бабир Бабирли: "Желаем всем крепкого здоровья, укреплять иммунитет и оберегать себя от страшной инфекции коронавируса, который охватил весь мир. Каждый из нас, независимо от того как он относится к сложившейся ситуации, ради своих любимых должен следовать правилам карантина. Этот год проходит "под знаком коронавируса", который мы должны победить, чтобы последующие года были удачными".

Ульвия Бабирли: "Все творческие люди стараются писать о любви, о человеческих отношениях и многом другом, что важно для общества. Но, к сожалению, тема пандемии коронавируса захватила всю нашу жизнь. Даже любящие пары стали с осторожностью ходить рядом друг с другом, потому что каждый может оказаться вирусоносителем и заразить близкого человека. И чтобы все это прекратилось надо обязательно беречь себя, следовать правилам карантина, носить маски, соблюдать гигиену, социальную дистанцию и самоизоляцию. Очень хочется возвратиться к прежней нормальной жизни и заниматься творчеством. Призываю всех сплотиться для скорейшей победы над этой болезнью и забыть о коронавирусе, для чего нужна помощь и солидарность всего общества".

Напомним, что с 21 июня до утра 5 июля (06:00) в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и минимизации ее возможных последствий в 2020 году, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе действует ужесточенный карантинный режим.

(Авторы: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)