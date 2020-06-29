Все это для нас и во имя нашего народа – директор заповедника Гобустан Вугар Исаев

БАКУ/Trend Life/ - Все предпринимаемые мероприятия государства по предотвращению массового распространения коронавируса осуществляются с учетом сложившейся ситуации и направлены на сохранение здоровья граждан и выхода из сложившейся тяжелой ситуации с наименьшими потерями, сказал сегодня Trend Life директор Государственного историко-художественного заповедника Гобустан Вугар Исаев.

"Наш заповедник также осуществляет деятельность в соответствии с принятыми решениями государства, с учетом международного опыта музеев и заповедников в период пандемии коронавируса усовершенствуем прием посетителей. В настоящее время в связи с жестким режимом карантина посещение заповедника Гобустан пока не осуществляется, но приняты соответствующие меры безопасности для посетителей, ознакомление с памятниками и экскурсионными маршрутами с учетом соблюдения социальной дистанции и выполнения необходимых предписаний. После завершения режима карантина наш заповедник будет открыт для посетителей", - отметил Вугар Исаев.

По словам директора заповедника, по сравнению с другими странами, благодаря планомерной деятельности государства в Азербайджане удалось минимизировать социально-экономические последствия пандемии.

"Забота о малообеспеченных семьях, проведенная огромная работа в медицинской сфере, строительство больниц модульного типа, героизм врачей являются ярким тому примером. Государство выполняет все возможное и в нынешней ситуации для успешной борьбы необходима только социальная ответственность каждого гражданина страны. Необходимо призывать каждого следовать режиму карантина, беречь себя, родных и близких, соседей и друзей. К большому сожалению, после смягчения режима произошел резкое повышение числа зараженных коронавирусом, что привело к необходимости ужесточения карантина. Это, бесспорно, серьезно влияет на экономику страны и материальное благополучие граждан, но в данном случае главной целью государства является забота о здоровье граждан. К большому сожалению, пандемия охватившая весь мир, поменяла обычный ритм жизни, но это все временное явление и только от каждого из нас зависит ее скорейшее решение. Пока не найдена вакцина и определенная методика лечения самым эффективным способом является соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, ношение масок и использование дезинфицирующих средств, соблюдение мер безопасности в общественных местах. Все это для нас и во имя нашего народа!" – добавил Вугар Исаев.

(Автор: Вугар Иманов)