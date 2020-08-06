Решения о смягчении карантина осуществляются с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации - народный артист Ильхам Намиг Кямал

БАКУ/Trend Life/ - Решения в связи со смягчением режима карантина осуществляются постепенно с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, сказал Trend Life народный артист Азербайджана, известный актер театра и кино Ильхам Намиг Кямал (Ильхам Ахмедов).

"Со вчерашнего дня отменена система СМС-разрешений, разрешено посещение пляжей. Многие, еще когда срок действия СМС-разрешения на отлучку из дома составлял сначала два, а потом и три часа, не успевали делать все необходимое. Сейчас стало легче, но опять же, не следует забывать о том, что покидая свои дома, мы должны следовать рекомендуемым правилам – надевать защитные маски в закрытых помещениях в общественных местах, соблюдать дистанцию и т.д.

Что касается разрешения на посещение пляжей, то и здесь не стоит забывать о мерах предосторожности. Гражданам следует соблюдать ряд правил, для нашего удобства создан специальный сайт, где каждый может проверить уровень людности на том, или ином пляже, и выбрать для посещения самый немноголюдный", - отметил известный актер.

Ильхам Намиг Кямал подчеркнул, что необходимо соблюдение всех мер безопасности в связи с распространением коронавируса.

"Да, сейчас мы наблюдаем сокращение числа инфицированных коронавирусом, тем не менее должны ответственно относиться к ситуации. Каждый гражданин, защищая себя, свое здоровье – оберегает свою страну и сограждан. Поэтому мы не должны забывать о мерах безопасности, ведь пренебрежение ими может привести к серьёзным последствиям", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)