Я русский - родился в Азербайджане... Известный актер Борис Графкин об освобождении страны от армянских агрессоров

БАКУ/Trend Life/ - Под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президента Ильхама Алиева наша армия идет вперед к полному освобождению Нагорного Карабаха от оккупантов, сказал Trend Life 83-летний актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра, кавалер ордена "Терегги", заслуженный артист Борис Графкин.

"У нас могущественная армия, которая выполняет свой священный долг – освобождает земли от наглых агрессоров. Я русский, родился в Азербайджане, это моя Родина. И как каждый гражданин страны, очень счастлив от того, что наши земли возвращаются. Победа будет за нами! Нагорный Карабах – территория Азербайджана, это однозначно, бесповоротно, по-другому и быть не может", - сказал Графкин.

По словам актера, 30 лет переговоров по урегулированию конфликта не принесли результатов.

"Многие международные организации, политики и политологи высказывают мнение о возобновлении переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. На российских телеканалах участники политических программ говорят о том, что необходимо прекратить огонь, нужно договариваться. Но о чем договариваться? Мы около 30 лет вели переговоры. А сегодня верните все то, что принадлежит Азербайджану - все земли, которые были захвачены, а потом будем разговаривать. Нагорный Карабах – эта территория Азербайджана, о чем здесь может идти речь", - добавил заслуженный артист.

Говоря об обстреле гражданских жителей Азербайджана, Графкин подчеркивает, что Армения и руководство этой страны – это провокаторы.

"Армения все делает для того, чтобы втянуть в конфликт еще кого-то. Они не хотят возвращать наши земли, поэтому и обстреливают не только Вооруженные силы Азербайджана, но и мирное население. Но у них все получается наоборот, азербайджанский народ един в своем порыве - вернуть свои исконные земли", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева )