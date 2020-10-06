Татары Азербайджана выступили с заявлением против экстремистских призывов и армянской агрессии

БАКУ /Trend Life/ - Представители татарской общины Азербайджана передали Trend Life заявление в связи с армянской агрессией.

"Отвечая на экстремистские призывы различных СМИ, рассчитанные на дестабилизацию политической ситуации в Азербайджане, адресованные многочисленным национальным меньшинствам Азербайджана с целью подстрекательства к так называемому «самоопределению», заявляем:

Татары Азербайджана безоговорочно поддерживают справедливую борьбу Азербайджана за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации! Мы родились и выросли в Азербайджане! Азербайджан – наша Родина! Мы — неотъемлемая часть азербайджанского народа. Мы не испытывали никаких притеснений ни со стороны азербайджанского общества, ни со стороны азербайджанского правительства, ни в чем и никогда. Мы говорим на татарском и русском языках и считаем азербайджанский язык родным! Мы любим азербайджанскую музыку и литературу! Мы работаем и творим на благо нашего родного Азербайджана! М ы служим в Вооруженных силах Азербайджана! Мы занимаем должности в различных структурах, любим Азербайджан и преданы ему! Азербайджан всегда был и остается самой толерантной, самой гостеприимной и хлебосольной страной на всем постсоветском пространстве! Наше дело правое! Мы победим!", - говорится в обращении.

Заявление подписали:



Dr. Сабина Ракчеева, музыкант, член Европейского культурного парламента

Иркэн Ракчеева, старший преподаватель кафедры физической географии Бакинского государственного университета

Ульвия Тагизаде, дипломат, основательница женского сообщества Azerbaijani Women’s Association

Дмитрий Исхаков, Стилист, владелец studio DI

Зулейха Акчурина, селебрити, победительница национальных и международных конкурсов красоты, фотомодель

Рена Абубекирова, преподаватель, предприниматель

Марина Гулиева, врач

Эмиль Немакин, работник скорой помощи

Ринат Салихов, бортинженер Silk Way Helicopter

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В настоящее время продолжается обстрел город и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 27 и ранен 141 человек мирный гражданин. 63 гражданским объектам и 376 жилым домам нанесен серьезный ущерб.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование армии Азербайджана проводит контрнаступательную операцию войск по всему фронту. В результате освобождена часть ранее оккупированной территории. На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)