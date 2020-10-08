Армянская хунта действует как фашисты в сороковых... Это пособники дьявола! – народный артист Рафиг Азимов

БАКУ /Trend Life/ - Армянская хунта действует как фашисты в сороковых годах, обстреливая города и села, убивая мирных жителей, сказал сегодня Trend Life известный азербайджанский актер, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Рафиг Азимов.

"Начиная с 27 сентября в результате армянской агрессии погиб 31 и ранены 154 мирных жителя. Это военное преступление, которое вновь показало истинное лицо армянской военщины. Есть создания Всевышнего, а есть пособники дьявола, к котором относятся преступники и террористы. И как их только земля терпит? Ведь это же преступление не только против азербайджанского народа, но и всего человечества. Все ученые, творческие и общественные деятели неоднократно высказывались о зверствах армянских оккупантов, которые не только убивают мирных жителей, но и разрушают многие памятники архитектуры. Армянская хунта действует как фашисты в 1941-1945 годах, и даже хуже. Я сам жил в годы Великой Отечественной войны, мой отец воевал на фронте и возвратившись в 1947 году, рассказывал о зверствах фашистов. Но эта война, развязанная Арменией, уже перешла все границы. Они даже подвергли обстрелу наше водохранилище в Мингячевире, нефтяной трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, чтобы топливо не дошло до Европы. И что самое ужасное, мировое сообщество, вместо введения санкций против Армении, закрывает на это глаза. Что происходит с миром? Куда делись человеческие ценности? Где эти радетели прав человека и демократических ценностей, когда на протяжении около 30 лет 20 процентов нашей земли оккупировано армянами, около миллиона беженцев, тысяч сломленных судеб?", - с негодованием вопрошает 82-летний Рафиг Азимов.

Народный артист отметил, что во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша армия и народ обязательно добьются освобождения страны от армянских агрессоров.

"Мы терпели на протяжении около 30 лет, старались решить мирным путем, но если враг не понимает человеческого языка, то приходится говорить с ним с позиции силы. Весь народ от мала до велика участвует в Отечественной войне против армянских фашистов. У меня на глазах наворачиваются слезы счастья, когда слышу об освобождении очередной деревни, города, горной высоты, пядь за пядью, с большим героизмом и кровью наших шехидов мы освобождаем родные земли Карабаха и примыкающих семи оккупированных районов. Я всецело горжусь своим Президентом, армией и народом, и уверен, что флаг Азербайджана будет развеваться на всех освобожденных территориях. Я восхищаюсь нашей молодежью, которая добровольно уходит на фронт и жертвует своими жизнями во имя свободы страны. И в эти дни, когда идет освободительная война, я говорю себе – Рафиг, как хорошо, что ты не умер и видишь эти дни. Пусть Всевышний хранит Азербайджан и дарует скорую победу!", - добавил Рафиг Азимов

(Автор: Вугар Иманов)