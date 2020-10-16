Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz! Акция в крупнейшем городе Израиля против армянских агрессоров (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из крупнейших городов Израиля Петах-Тиква прошла акция протеста против армянских агрессоров, на протяжении около 30 лет оккупировавших 20 процентов территории Азербайджана, и в знак поддержки армии Азербайджана, ведущей героическую борьбу за освобождение страны от ВС Армении, сообщили Trend Life организаторы мероприятия. Акция была организована активистами азербайджанской диаспоры и еврейским сообществом, уроженцами Азербайджана.

Акция прошла под лозунгами "Шехиды не умирают, Родина неделима!", "Армянские агрессоры, вон из Азербайджана", "Мы не забудем Ходжалинский геноцид", был выражен решительный протест армянским фашистам, которые совершили варварский обстрел ночного города Гянджа, когда все жители спали, и продолжают с 27 сентября наносить бомбовые удары по мирным городам и селам Азербайджана, в результате чего около 50 погибших и более 200 раненых. Участники поддержали армию Азербайджана, которая ведет справедливую войну против армянских террористов и сепаратистов, наёмников из разных стран. была выражена уверенность, что Азербайджан в ближайшее время очистит свои территории от фашисткой чумы, и флаг Азербайджана будет развеваться во всем Карабахе и прилегающих районах.

(Автор: Вугар Иманов)