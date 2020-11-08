Освобождение города Шуша - историческое событие для азербайджанцев всего мира - Омар Эльдаров

Социум 8 ноября 2020 20:12 (UTC+04:00)
Освобождение города Шуша - историческое событие для азербайджанцев всего мира - Омар Эльдаров

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение города Шуша - историческое событие для азербайджанцев всего мира, сказал сегодня Trend Life выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

«28 лет мы ждали этого прекрасного дня, и сегодня все чувствуют себя поистине счастливыми! Наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освободила сокровищницу нашей истории и культуры - город Шушу. В каждой пяди земли освобождённых территорий - героизм наших отважных солдат и офицеров, кровь шехидов, слезы матерей, вера в непоколебимую силу нашей армии, единство всех граждан страны. Очень верю, что в самое ближайшее время от оккупации будут освобождены и другие города и села – Ханкенди, Ходжалы, Лачын, Кельбаджар, Агдам, Агдере и другие, везде будет развеваться славный флаг Азербайджана!», - отметил Омар Эльдаров.

До оккупации в Шуше было 170 памятников архитектуры и 160 памятников старинного искусства. Сегодня историческое и культурное наследие азербайджанского народа разграблено, разрушено и осквернено.

«Уроженцами Шуши являются такие великие и известные азербайджанцы, как Джаббар Гаръягдыоглы, Бюль-Бюль, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Узеир Гаджибейли, Молла Панах Вагиф, Хуршидбану Натаван, Меджид Бейбутов, Мир-Мохсун Навваб, Лятиф Керимов и многие другие, их имена можно перечислять бесконечно. Мы восстановим всё, что было разрушено армянами, около миллиона беженцев вернутся на родную землю, и на ней, наконец-то, наступит мир! Слава азербайджанскому народу! Всех с великим праздником освобождения!», - добавил Омар Эльдаров.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

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