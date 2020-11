Анна Ибрагимбекова обратилась в самые крупные международные организации с призывом осудить военные преступления Армении

БАКУ /Trend Life/ - Директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова направила письмо в UNESCO, United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), Amnesty International USA, Office of the UN High Commissioner for Refugees, United States Environmental Protection Agency и другие крупные международные организации с призывом осудить вандализм и агрессию Армении сообщает Trend Life.

Уважаемые дамы и господа,

Когда-то тридцать восемь лет назад, выйдя замуж за прекрасного человека, народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова, я переехала в Азербайджан, и эта страна стала для меня настоящим домом и второй родиной. Этот край принял меня как свою, и у меня была возможность лично убедиться в том, насколько толерантен азербайджанский народ, насколько открыт он и миролюбив.

И вот теперь, мне, как любому неравнодушному человеку, хочется донести до вас правду о происходящем на моей родине.

Невозможно не испытывать боль при виде того, как горят леса, как гибнет природа или разрушаются культурные памятники. Но боль еще страшнее и нестерпимее, когда это сопровождается гибелью людей, сломленными судьбами, горькими материнскими слезами. Однако, к сожалению, мы, жители Азербайджана, вынуждены видеть все это вот уже около трёх десятков лет… А в последние месяцы дикость сей ситуации настолько усилилась, и общая картина стала столь чудовищной, что я не хочу и не могу молчать. Просто не имею права.

Речь идет об азербайджанском культурном наследии и уникальной экосистеме Карабаха, ставших жертвами армянской агрессии. Они планомерно уничтожались на протяжении почти тридцати лет, с тех пор как Нагорных Карабах и прилегающие к нему семь районов Азербайджана были оккупированы Арменией. Сотни культурных, исторических и архитектурных памятников, древние рукописи, ценнейшие артефакты, коими так богат Карабах и, в частности, город Шуша, известный как одна из колыбелей азербайджанской музыки и литературы – все это было полностью разрушено либо непоправимо повреждено. Но, несмотря на все это, мы свято верим, что Шуша вновь зацветет, в ней вновь зазвучит великая музыка и радостный детский смех…

Очень долго можно перечислять вред, нанесенный Карабаху и окрестным районам за годы оккупации. И вред этот продолжает наноситься даже сейчас, когда Армения покидает оккупированные территории Азербайджана. Я уже не говорю о том, сколько невинных людей из гражданского населения погибло или пострадало во время жестоких ночных артобстрелов азербайджанских городов Гянджа и Барда.

Глядя на это, я, как и большинство моих соотечественников, надеюсь лишь на справедливость – на то, что мир увидит все в истинном свете, и вы соответствующим образом отреагируете на происходящее, не позволите продолжаться этому беззаконию, не оставите безнаказанными преступления против природы, культуры и, главное, гуманизма. Ведь все военные преступления, уничтожение природы и культурных памятников – это, по большому счету, преступления против человечества, к которому все мы с вами принадлежим.

С уважением,

Анна Ибрагимбекова,

директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.