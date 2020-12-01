Актеры с инвалидностью поздравили Азербайджан с победой во второй Карабахской войне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Инклюзивный театр ƏSA представил социальный видеоролик “Təşəkkür edirik!” (Благодарим), в котором выразил признательность всем, кто внес свою лепту в победу во второй Карабахской войне над агрессивным режимом Армении, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Актеры театра выразили признательность Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, доблестной армии, солдатам и офицерам, врачам, полицейским, работникам тыла, журналистам, всем гражданам страны за единство и сплоченность в борьбе с армянскими оккупантами.

В труппе театра ƏSA, который был создан в сентябре 2016 года, в основном играют актеры с ограниченными возможностями здоровья. Аббревиатура ƏSA означает əngəlsiz, sərhədsiz, azad (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова – трость. Основателем и руководителем этого необычного театра является Нихад Гуламзаде.

(Автор: Вугар Иманов)