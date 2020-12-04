В Католической церкви Баку отслужили мессу в память об азербайджанских воинах и мирных жителях, жертв армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Католической церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии прочитали молитву Розария и отслужили мессу в память об азербайджанских воинах и мирных жителях, жертв армянской агрессии, сообщает Trend Life.

Сегодня в Азербайджане чтят память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Родины в борьбе с агрессией Армении.

Светлая память шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя защиты Родины, сегодня в 12:00 была почтена минутой молчания. Во всех мечетях, церквях и синагогах прошли церемонии почтения памяти.

Во второй Карабахской - Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих. Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души всех шехидов и скорейшего исцеления раненым военнослужащим!

(Автор, фото и видео - Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)