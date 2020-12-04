Дадаш Мамедов предложил создать в городе Шуша Площадь Победы и Колонну с батальными сценами

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно, 8 ноября, весь азербайджанский народ будет отмечать День победы над агрессивным режимом Армении и праздник восстановления территориальной целостности страны. Эта дата связана с героическим взятием города Шуша нашими доблестными воинами. Поэтому предлагаю создать в городе Площадь Победы и установить в ее центре Колонну Победы, сказал сегодня Trend Life руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник, президентский стипендиат Дадаш Мамедов.

«Эта площадь будет символом победы во второй Карабахской – Отечественной войне. А Колонну Победы можно инкрустировать батальными сценами, запомнившимися в ходе 44-дневной войны. Реализация такого проекта будет олицетворять единство азербайджанского народа, мужество доблестной армии, запечатлеет блестящую политику Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также будет гордостью всей нации», - отметил Дадаш Мамедов.

Сегодня в Азербайджане чтят память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Родины в борьбе с агрессией Армении. Светлая память шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя защиты Родины, в 12.00 была почтена минутой молчания. Во всех мечетях, церквях и синагогах прошли церемонии почтения памяти. Во второй Карабахской - Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих. Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души всех шехидов и скорейшего исцеления раненым военнослужащим!

(Автор: Вугар Иманов)