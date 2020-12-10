Мы тебя обнимем крепко… - известные певцы спели о городе Шуша (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлена музыкальная композиция, посвященная колыбели азербайджанской культуры, "сердцу" и жемчужине Карабаха – городу Шуша, сообщает Trend Life.

Музыкальная композиция "Шуша" звучит в исполнении народных артисток Азербайджана Зульфии Ханбабаевой и Тунзали Агаевой, заслуженного артиста Аббаса Багирова и популярного певца Хайяма Нисанова. Музыкальная композиция исполнена на русском языке.

Автор слов и музыки - Сеймур Асланов, над аранжировкой работал участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, певец и композитор Брендон Стоун.

Композиция, безусловно, очень трогательная. "Шуша снова возвращается домой… Карабах, ты вновь обрел покой… Мы тебя обнимем крепко…" - так звучат строки из песни.

(Автор: Джани Бабаева)