Легенда о Хары-бюльбюль - мужество и непобедимость азербайджанского народа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана подготовлен патриотический видеоролик "Хары-бюльбюль", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ведомства.

Он, демонстрирует патриотизм, железную волю, мужество и непобедимость азербайджанского народа.

Видеоролик называется "Хары-бюльбюль" – настоящий символ Карабаха. Ведь он растет только в Шуше, в Карабахе, и нигде более. Этот цветок обладает необычным внешним видом, посмотрев на него, можно ясно увидеть схожесть с соловьем ("бюльбюль" с азербайджанского - "соловей"). Одна из легенд о Хары-бюльбюль связана с дочерью Карабахского хана Ибрагимхалила - Агабейим-ага. Как известно, она была выдана замуж за иранского шаха, который, видя тоску своей любимой жены по родной земле, велел разбить в Иране Карабахский сад. В нём были посажены цветы, растущие в Карабахе, среди них был и цветок Хары-бюльбюль. Все цветы прижились, кроме него, так как он может расти только на родной земле, а на чужбине - нет.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)