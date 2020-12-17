Шехид Эльнур Велиев доблестно защищал Родину от оккупантов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Центральной библиотекой Централизованной библиотечной системы Хатаинского района подготовлен видеоролик, посвященный памяти шехида Второй Карабахской войны лейтенанта Сил специального назначения Эльнура Велиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Эльнур Велиев родился 14 апреля 1997 года в Уджарском районе. У него три сестры. С детства Эльнур проявлял интерес к военному делу. Окончив среднюю школу в районе, в 2014 году он был принят на учебу в Высшую военную школу имени Гейдара Алиева. В 2018 году принимал участие в учениях Сил специального назначения.

Успешно пройдя курсы Сил специального назначения, Эльнур Велиев приступил к службе. Два года он служил в "N"-ской воинской части Джалилабадского района.

Эльнур Велиев погиб, доблестно защищая Родину от оккупантов в ходе Отечественной войны.

(Автор: Джани Бабаева)