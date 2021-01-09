Турки-ахыска – герои Карабахской войны: Многонациональный народ Азербайджана защитил Родину от армянских агрессоров

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан всегда был многонациональной страной, где все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья. Представители всех народов страны в дни Второй Карабахской Отечественной войны встали на защиту родной земли от армянских агрессоров. Среди них были и турки-ахыска (турки-месхетинцы).

Очередной материал Trend Life в рамках проекта "Герои Карабахской войны" посвящен Раджабову Рамилю Мюршуд оглу, удостоенному медалей "За освобождение Физули", "За освобождение Губадлы" и "Отважный боец", и Гулиеву Зульфугару Мустафа оглу, награжденному медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Губадлы", "Отважный боец", "За отличие в боях".

Зульфугар Гулиев родился 29 апреля 1998 года в селе Варханкенд Саатлинского района. В 2017-2018 годах проходил службу в рядах ВС Азербайджана. В 2020 году поступил в Сабирабадский социально-экономический колледж. С первых дней Второй Карабахской Отечественной войны - с 27 сентября принимал участие в боях на различных направлениях фронта, был пулеметчиком. Он вынес с поля боя множество раненых. Получил тяжелое ранение, спасая боевого товарища во время освобождения Шуши 4 ноября.

"Все мы братья и каждый из нас готов отдать жизнь за Родину, за друга, за боевого товарища. Мы не только шли вперед, но и никогда не оставляли на поле боя раненых и шехидов. Это историческая победа Азербайджана над армянскими агрессорами, которая досталась нам ценой священной крови шехидов – наших братьев, которые навсегда в наших сердцах. В одном из боев вблизи Шуши получил тяжелое ранение в результате минометного обстрела, когда хотел вынести боевого товарища с поля боя. От взрыва получил семь осколков в голову, была проведена операция. Скоро предстоит еще одна операция, чтобы вытащить еще пять осколков. Но это ничто по сравнению с тем чувством, что мы защитили Родину от армянских агрессоров. С детства мои родители воспитывали нас – братьев и сестру – в патриотическом духе, готовности всегда встать на защиту Родины. Еще в первой Карабахской войне около ста турок-ахыска стали шехидами. Среди них есть те, кто был удостоен звания Национального героя Азербайджана. И сегодня я горжусь тем, что являюсь сыном этой земли, и я всегда готов ее защищать! Эта война стала настоящим испытанием для каждого из нас, проверкой на прочность и мужество, искреннюю любовь к родной земле", - сказал в интервью Trend Life Зульфугар Гулиев.

Рамиль Раджабов родился 28 июля 1988 года в селе Фетеликенд Саатлинского района. В 2006-2008 годах служил в рядах ВС Азербайджана, был снайпером. Затем работал в строительном секторе. С первых дней Второй Карабахской Отечественной войны - с 27 сентября участвовал в боях на различных направлениях фронта. Был стрелком, уничтожил гранатометом БТР врага и артиллерийскую огневую точку. Был ранен в руку при освобождении Джабраильского района 8 октября.

"Каждый турок-ахыска, который является гражданином Азербайджана, всегда готов сражаться во имя Родины. Наш единый народ и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым нанесли врагу сокрушительный удар. Железным кулаком всех народов Азербайджана уничтожили армянских агрессоров! Мы воевали за наших шехидов, за жертв Ходжалинского геноцида, за тысячи мирных жителей, которые были убиты в результате оккупации и бомбардировок наших городов и сел, за миллион беженцев, которых армяне изгнали с родных земель, за 30-летнюю оккупацию наших земель, мы бились за свою честь и достоинство, независимость нашей Родины! У нас не было страха – только вперед и к победе. И солдаты, и офицеры, которые всегда шли впереди, как одна мощная сила уничтожали врага. В боях мы теряли друзей, спасали раненых товарищей, готовые сами стать шехидами, потому что знали - за нами стоит народ и государство. У меня есть сын, а дочка родилась две недели назад, и я был уверен, что если со мной что-то произойдет, государство позаботится, не оставит мою семью. Мои родители всегда учили нас быть патриотами родной земли, прививали нам высокие морально-нравственные ценности. Я горжусь тем, что стал воином Азербайджана! Единственное, о чем жалею, что получил ранение и не смог биться до конца. Все народы Азербайджана гордятся своей Родиной!" - сказал в интервью Trend Life Рамиль Раджабов.

Материал подготовлен при содействии Исполнительной власти Саатлинского района.

(Автор: Вугар Иманов)