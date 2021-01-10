Скончался актер из сериала "Магомаев"

На 42-м году жизни умер актер театра и кино Максим Браматкин, передает Trend Life со ссылкой РБК. Причина смерти артиста пока не уточняется.

Максим Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. В 2001 году он окончил театральное училище имени Щукина. За свою карьеру он снялся в более чем 60 российских фильмах и сериалах, в том числе в картинах "Простые истины", "Магомаев", "Небо в огне" и другие.

Помимо этого актер играл на сцене театра им. Вахтангова, а также в Центре драматургии и режиссуры.