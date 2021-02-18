Я был опустошен - Реза Дегати о том, как армянские оккупанты вырубили деревья в Кельбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram продемонстрировал фото- и видеокадры, на которых запечатлены территории в Кельбаджарском районе с вырубленными армянскими оккупантами деревьями, сообщает Trend Life.

Дегати пишет, что в 1992 году армянские оккупанты дали жителям Кельбаджара 10 часов на то, чтобы уехать или умереть, и затем разграбили все имущество азербайджанцев.

В 2020 году после освобождения азербайджанских земель от оккупации армянским захватчикам было дано 15 дней на то, чтобы они уехали и забрали все свое имущество.

"Недавно, когда я посетил Кельбаджар – был опустошен, узнав, как были срублены и вывезены в Армению тысячи деревьев. Был поражен, увидев моего помощника Анара, который положив руку на одно из деревьев, молился со слезами на глазах, точно так же, как это делают здесь при посещении кладбищ над могилами любимых", - отмечает Дегати, добавляя, что были даже случаи, когда деревья просто срубали, не забирая с собой.

Фотограф рассказывает, что встретил азербайджанца, вернувшегося через 28 лет в Кельбаджар. И последний, увидев трагическую картину, со слезами на глазах произнес старую азербайджанскую поговорку: "Кто рубит деревья, тот и головы отрубит", а затем добавил: "Тоже самое они сделали в Ходжалы с невинными людьми".

(Автор: Джани Бабаева )