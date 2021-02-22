Скончалась радистка Кэт из фильма "Семнадцать мгновений весны", первая супруга Андрея Миронова

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла на 75-м году жизни в понедельник в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино – она народная артистка России, мать двоих сыновей. Второй муж - Игорь Тимофеев, бывший физик-ядерщик, занимался информационными технологиями

Выступала на сцене Московского академического театр им. Маяковского, Московского академического театра Сатиры, играла в телеспектаклях, снималась в четырех фильмах. Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.