Трогательное послание в память об известном ученом Фариде Алекберли: Он смотрел на мир с долей доброй иронии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель-фантаст Александр Хакимов поделился воспоминаниями в виде трогательного послания в память о своем друге, известном ученом Фариде Алекберли, который скончался вчера на 58-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Trend Life.

"Мне очень тяжело и невыносимо горестно. Я остался без одного из самых лучших друзей, без одного из самых лучших людей, которых знал в жизни. Избегая громких, высокопарных слов, я скажу, тем не менее, что такие люди, как он, составляют самый цвет азербайджанской нации.

Я имею полное право так говорить, потому что был знаком с Фаридом Алекберли очень давно - целых 40 лет... Тогда, 1 сентября 1981 года, не был он еще ни профессором, ни доктором исторических наук, ни авторитетным специалистом в области истории медицины, перед которым распахнул двери сам Ватикан - все это было у него еще впереди... А был он, как и я, студентом-первокурсником биофака Азербайджанского госуниверситета. Мы с ним оценивающе оглядели друг друга - и сели за одну парту. И так просидели, за одной партой, все последующие пять лет...

Нас очень многое сближало, и мы всегда держались вместе - в студенческих аудиториях, на практике, в "поле", в экспедициях... Мы обменивались книжками и вместе ходили в кино (предпочитая фантастику). Мы пытались написать фантастический роман в соавторстве. И меня всегда поражало, что Фарид, происходя из почтенной, интеллигентной семьи азербайджанских ученых, никогда не высокомерничал, а держался со всеми свободно, просто, открыто и дружелюбно, не позволяя в то же время с собой фамильярничать - вот таким уникальным качеством он обладал... И еще он обладал редкостным чувством юмора и на мир этот смотрел почти всегда с долей доброй, мягкой иронии...

Создатель щедро одарил этого парня, часто думал я. Фарид с детства самостоятельно овладел четырьмя - пятью восточными языками и двумя - тремя европейскими (это не считая азербайджанского и русского, которыми он также владел в совершенстве). Фарид великолепно разбирался в биологии, истории, литературе. Фарид прекрасно рисовал, особенно ему удавались карикатуры. Фарид был отличным фотографом (у меня до сих пор хранятся в архиве сделанные им фото насекомых, пауков, скорпионов, птиц, деревьев, гор и прочего). Фарид неплохо управлялся с любительской кинокамерой. Фарид писал веселые стихи и неплохую прозу, в том числе и для детей. Мне кажется, его умения я могу перечислять до бесконечности...", - отметил Александр Хакимов.

По его словам, Фарид Алекберли был верным, настоящим другом в самом наилучшем смысле этого слова.

"Мы и после окончания университета часто встречались, планируя какие-то экспедиции, киносъемки, походы по Абшеронскому полуострову (фотографировать или ловить ящериц, змей, скорпионов где-нибудь на Зыхе, у Джейранбатанского водохранилища, около "Волчьих ворот"). Мы планировали создать новую телепередачу о природе Азербайджана, но не удалось. Постепенно мы стали встречаться все реже, Фарид погрузился в свою работу в Рукописном фонде Академии наук, я начал ходить в море на научно-исследовательском судне... В общем, жизнь нас развела по сторонам...

Но когда в моей жизни началась черная полоса, когда неизлечимо заболела моя мама и медленно умирала, пораженная опухолью мозга, а наша семья разом лишилась всех накопленных средств - Фарид часто заходил к нам домой, принося еду и лекарства, поддерживая и материально, и морально... А когда в 90-х я сильно заболел, Фарид часто навещал меня, принося книги, еду и медикаменты, и, бывало, подолгу сиживал у моей лежанки, поднимая мне настроение, шутя и балагуря - с непременной мягкой иронией, как он умел... Такой был Человек! Разносторонний, талантливейший, отзывчивый, добрый, веселый, умный... Фарид всегда готов был поддержать. Он никогда не кичился и не высокомерничал, несмотря на свое благородное происхождение. С ним было легко, весело, здорово.

И все это время он работал и достиг в своем деле больших высот, но долгие годы его мучила болезнь и вышла победительницей... Фарид сделал много добра в своей жизни разным людям. Я очень надеюсь, что Всевышний учтет все это и вынесет справедливое решение... Аллах рехмет элясин! Покойся с миром, дорогой Друг Фарид...", – добавил Александр Хакимов.

Фарид Урхан оглу Алекберли (3 января 1964, Гянджа - 7 апреля 2021, Баку) - ученый, специалист в области истории медицины, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Международных связей Института рукописей им. Физули Национальной академии наук Азербайджана. Президент Азербайджанской ассоциации историков медицины (ААИМ), национальный представитель Азербайджана в Международном обществе истории медицины (ISHM), автор более 200 научных и научно-популярных трудов, в том числе 23 книг и брошюр на азербайджанском, русском, английском, немецком и итальянском языках, а также ряда художественных рассказов и повестей.

Фаридом Алекберли на основе исследования средневековых (X-XVIII вв.) источников в области медицины и фармации была выявлена и впервые детально исследована концепция охраны здоровья, существовавшая в те времена на территории нынешнего Азербайджана. Установлены и изучены основные положения этой концепции: охрана здоровья через защиту окружающей среды (воздуха, почвы, водных ресурсов), путем рационального устройства жилища, здоровый образ жизни и профилактика заболеваний (правильное питание, физкультура, режим труда и отдыха, регулирование эмоций и т. д.), лечение заболеваний (медицина и фармация). Ученым впервые исследовано и идентифицировано 724 вида растений, 150 видов животных, 115 видов минералов, применявшихся в традиционной медицине в средние века на этой территории. Составлены их перечни, проведен детальный систематический анализ, изучена информация об их лечебных свойствах. Выявлена и проанализирована информация о 866 видах многокомпонентных лекарственных средств. Проведена их классификация по лекарственным формам и терапевтическим группам. Автором изучена практика ароматерапии, применения эфиромасличных растений в традиционной медицине средневекового Востока, а также вопросы диетологии и лечебного питания на основе рекомендаций средневековых источников

В 2011-2013 годах Фарид Алекберли проводил исследования в Апостольской библиотеке и секретных архивах Ватикана. В результате ученый заявил об обнаружении им более 80 средневековых рукописей, а также свыше 500 исторических документов, имеющих отношение к Азербайджану и соседним регионам на тюркском, арабском, персидском, латинском, итальянском и других языках. Факсимильные копии этих рукописей были отправлены в архивы Баку. Была проведена работа по составлению каталога ранее не исследованных и не включенных в каталоги средневековых тюркских рукописей Ватикана. Результаты исследований в архивах Ватикана были обобщены в виде монографии.

(Автор: Вугар Иманов)