Народный артист Азербайджана Мири Юсиф прошел вакцинацию от COVID-19

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Мири Юсиф (Мир Юсиф Мирбабаев) прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом, как сообщает Trend Life, он написал на своей странице в социальной сети.

"Сделал прививку в поликлинике №1 Сабаильского района. Другого пути нет! Выражаю глубокую признательность профессиональным врачам. Призываю всех сделать прививку", - написал народный артист.

Напомним, что ранее народные артисты Азербайджана, исполнители Ройя Айхан и Фаиг Агаев, заслуженные артисты - популярный исполнитель Адалят Шукуров, актриса театра и кино Кюбра Алиева, актер Государственного театра юного зрителя Ильхам Асадов и другие также сообщили в соцсетях, что прошли вакцинацию от COVID-19.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)