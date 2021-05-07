БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 84 году жизни скончался народный поэт Азербайджана Муса Ягуб, сообщает Trend Life. Как сообщили его близкие, Муса Ягуб будет похоронен в родном селе Буйнуз Исмаиллинского района.

Муса Ягуб родился 10 мая 1937 года. Выпускник Гёйчайской педагогической школы, филологического факультета Азербайджанского государственного университета, Начал писать и издавать стихи 60-х годов. В 1970 году стал членом Союза писателей Азербайджана, а в 1973-м - заместителем директора Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Азербайджана. Возглавлял отдел поэзии журнала "Азербайджан ". Был активным участником Дней культуры Азербайджана в России, Украине, Узбекистане и Молдове. В 1995 -2000 годах был депутатом Милли Меджлиса. Является автором около двадцати сборников стихов, вышедших на азербайджанском и русском языках, лауреат национальных премий.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)