Таир Салахов всегда видел в людях только хорошее и отмечал лучшие качества – Сакит Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - Народный художник Азербайджана, России и СССР Таир Салахов был одним из лучших азербайджанских художников за всю историю изобразительного искусства, одним из самых талантливых и известных, корифеем и мэтром нашей культуры, сказал в пятницу Trend Life всемирно известный художник, кавалер ордена "Шараф", а также орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов. Он почтил память Мастера кисти.

Таир Салахов скончался на 93-м году жизни в Берлине, где проходил лечение, и будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения в Баку.

"Азербайджан понес очень большую утрату. Я всегда говорил, что Таир Салахов является лицом национального изобразительного искусства во всем мире, великим мастером кисти, который посвятил себя творчеству и стране. Своей личностью и творчеством Таир Салахов прославил азербайджанских художников во всем мире, показал все величие нашего древнего и современного изобразительного искусства, он был ярким примером для поколений и открывал дорогу молодым художникам. В нашем мире очень важен личный пример, и Таир Салахов всю свою жизнь достойно и с честью нес высокое имя азербайджанского художника. Мы всегда гордились Таиром Салаховым!", - сказал Сакит Мамедов.

По его словам, Таира Салахова отличали высокие человеческие качества.

"Нас связывали очень тесные дружеские отношения, мы часто встречались, ходили другу к другу в гости в Баку, созванивались, когда он жил в Москве. Несмотря на то, что он в основном жил в Москве, в его творчестве особое место занимала именно любовь к родной земле. Старинные улочки и жители Ичеришехер, в котором он родился и вырос, села Абшерона и берег Каспия, природа и простые люди родной земли всегда вдохновляли его творчество. Отличительной особенностью были созданные им портреты выдающихся личностей. Неоднократно вместе принимали участие в различных выставках во многих странах мира, где экспонировались наши работы, посещали различные мероприятия. Это был очень искренний и добродушный человек. Никогда в жизни он не говорил о ком-либо плохо, всегда видел в людях только хорошее и отмечал именно лучшие качества творческих личностей, старался помогать всем раскрывать свой потенциал, постоянно поддерживал людей искусства. Его жизнь была очень тяжелой, отец стал жертвой сталинских репрессий в 1937 году, матери пришлось одной растить пятерых детей. Ему как "сыну врага народа" с трудом пришлось пробиваться в искусстве. Несмотря на все трудности, благодаря своему трудолюбию и таланту он достиг самых высоких вершин творчества и любви миллионов. Таир Салахов всегда будет жить в своих работах и в наших сердцах!", – отметил Сакит Мамедов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Старинные улочки и жители Ичеришехер, в котором он родился и вырос, села Абшерона и берег Каспия, природа и простые люди родной земли всегда вдохновляли его творчество. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Является одним из основоположников "сурового стиля" в живописи. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

Таир Салахов - народный художник Азербайджана, России, СССР, дважды лауреат Государственной премии Азербайджана, лауреат госпремий СССР и России, вице-президент Российской академии художеств, вице-президент и почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)