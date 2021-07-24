В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО)

Социум 24 июля 2021 22:23 (UTC+04:00)
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (Друг прессы), посвященная Дню национальной печати, сообщает Trend Life.

На открытии вечера прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, павших за свободу и независимость страны. Ведущие мероприятия Садагат Рашидгызы и Забир Алиев рассказали об истории становления национальной прессы, отметили ее успехи и роль в современном мире.

Была подчеркнута роль представителей СМИ, около двухсот тележурналистов, журналистов, операторов и фотографов в активном освещении событий в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Некоторые участники этих событий поделились воспоминаниями.

Следует отметить, что 46 человек из числа журналистов, пресс-секретарей, операторов и технических работников СМИ непосредственно участвовали в боевых действиях, были отмечены медалями. Один из них - монтажер телеканала ATV Давуд Гурбанов - стал шехидом (посмертно награжден медалями "За освобождение Суговушана" и "За Отчизну"). А 4 июня автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине - в результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник информационного агентства Азертадж Магеррам Ибрагимов.

Премия "Mətbuatın dostu" была вручена представителям различных сфер.

На вечере также прошло награждение дипломами и ценными призами группы журналистов, внесших вклад в развитие национальной прессы. Среди лауреатов премии корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

Также на мероприятии была представлена концертная программа с участием популярных исполнителей.

День национальной печати отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля, в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся азербайджанским просветителем Гасан беком Зардаби. Несмотря на то, что газета издавалась недолго, чуть более двух лет - с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года - она сыграла важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства, развитии национальной печати, внесшей вклад в появление первой демократической республики на Востоке – Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920).

Фото - Шахин Саркаров.

(Автор: Вугар Иманов)

В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией &quot;Mətbuatın dostu&quot; (ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО)
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО)
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО)
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменистан и Япония подписали двусторонние документы в ряде сфер Туркменистан 23:23
В июне 2021 года Узбекистан импортировал более 60 электромобилей Узбекистан 23:18
Латвия и Грузия имеют хорошие перспективы для сотрудничества в сфере технологий и цифровизации Бизнес 23:13
Узбекистан, Татарстан рассмотрели текущее состояние реализации совместных проектов Узбекистан 22:40
В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (ФОТО) Социум 22:23
Во Франции 160 тыс. человек вышли на митинги против санитарных пропусков Европа 22:08
Казахстан и Россия обсудили важность скоординированных действий Казахстан 21:39
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) Культура 21:35
Как нет «Нагорного Карабаха», так и нет вопроса «статуса» - МИД Азербайджана (ОБНОВЛЕНО) Политика 21:09
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 20:42
В Азербайджане выявлены 412 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 125 человек Общество 20:38
Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов Общество 20:36
В Азербайджане выросло кредитование сферы домохозяйств Финансы 20:04
Иран увеличил импорт цемента из Турции более чем на 40% Турция 19:41
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО) Путешествия 19:26
В Туркменистане установили размер таможенных пошлин на экспорт бумажных отходов Туркменистан 19:10
ЮНЕСКО лишит Стоунхендж статуса объекта всемирного наследия в случае постройки автотуннеля Европа 19:05
Свыше шести млн доз вакцины использовано в Узбекистане Узбекистан 19:04
Скончался народный артист Азербайджана Самед Самедов Социум 19:02
Болгария рассматривает Грузию в качестве ценного партнера в Черноморском регионе Транспорт 19:01
Число жертв наводнений в провинции Хэнань возросло до 58 Другие страны 18:47
В Камеруне боевики убили семь военнослужащих Другие страны 18:29
Известная художница из Франции проведет мастер-классы для бакинцев Культура 18:13
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане В мире 18:06
ФАО поддерживает перечень проектов по продвижению местных продуктов питания в Азербайджане Экономика 17:51
Более 1 тыс. лидеров в сферах бизнеса и ИТ вовлечены в проекты по цифровой трансформации ИКТ 17:29
Азербайджанский гимнаст завершил выступление на Олимпиаде в Токио Общество 17:08
В ходе мониторингов свадеб в Азербайджане оштрафованы более 80 человек Общество 16:57
Освобожденное село Софулу Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 16:49
Иван Тихонов продемонстрировал упражнение на кольцах в рамках квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 16:48
Азербайджанский спортсмен продемонстрировал выступление на гимнастическом коне в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 16:28
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов продемонстрировал еще два упражнения в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 16:13
Azercell желает успехов Национальной Олимпийской Команде! (ФОТО) Общество 16:12
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 15:50
Корреспонденты АМИ Trend удостоены медали "Cəsarətli Qələm" (ФОТО) Социум 15:23
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 14:50
Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили дальнейшее расширение стратегического партнерства Узбекистан 14:49
Шойгу обсудил с главой МО Таджикистана совместные меры в связи с ситуацией в Афганистане Россия 14:34
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио Общество 14:31
Потушен пожар на заминированной территории в Ходжавендском районе (ВИДЕО) Происшествия 14:30
Литва предоставила Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca Грузия 14:11
В Туркменистане строится завод по выпуску керамико-декоративных плит Строительство 13:54
Завтра в Баку сохранится ветреная погода Общество 13:52
МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов в отношении карабахского конфликта - канадский эксперт Политика 13:39
ЦБ Азербайджана выставит на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 13:13
В Азербайджане изменены правила пассажироперевозок воздушным транспортом Общество 13:09
"Дочка" малайзийской компании в Туркменистане объявила тендер Тендеры 13:00
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана со “стабильным” прогнозом Финансы 12:45
В России выявили 23 947 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:39
В погранслужбе Кыргызстана рассказали подробности инцидента на границе в местности Кум-Мазар Кыргызстан 12:27
В Грузии начинается регистрация на первую дозу прививки вакциной Pfizer Грузия 12:24
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО) Общество 12:19
Украинская авиакомпания SkyUp начнет выполнять регулярные рейсы в Навоийский регион Узбекистана Транспорт 12:17
В Азербайджане в разы выросло кредитование юрлиц в сфере недвижимости Финансы 12:15
Казахстанское ТОО закупит электроизоляционные материалы Тендеры 11:54
Зарегистрированные в Баку автомобили получают номера новой серии Общество 11:53
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит трубы Тендеры 11:47
В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 11:45
Министр культуры Азербайджана встретился со всемирно известным фотографом Резой Дегати Культура 11:40
Уранодобывающее предприятие в Казахстане привлечет услуги по строительству скважин Тендеры 11:36
Казахстанское ТОО закупит насосы для ТЭС Тендеры 11:35
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту нежилых зданий Тендеры 11:20
В Азербайджане сократилось кредитование сектора транспорта и связи Экономика 11:19
Прекращение работ в жаркую погоду не должно отражаться на зарплате - Госслужба Азербайджана Общество 11:12
Ситуация на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы стабильная - минобороны Политика 10:59
"Дочка" АЖД перевезла по БТК рекордное количество грузов с начала года Транспорт 10:58
Самолеты ВКС России доставят в Сирию свыше 160 тонн гумпомощи Россия 10:50
В Азербайджане завершился летний эколагерь, организованный Общественным объединением IDEA (ФОТО) Общество 10:50
Индия намерена начать вакцинацию детей от коронавируса к сентябрю 2021 года Другие страны 10:42
Грузия планирует завершить строительство всех международных автомагистралей к 2030 году Строительство 10:21
Национальная ж/д компания Турции намерена реализовать более 20 проектов - министерство Турция 10:05
Манат на этой неделе укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР) Финансы 09:56
В Баку обсудили развитие женского предпринимательства (ФОТО) Экономика 09:54
Узбекистан, НАТО обсудили подписание меморандума о взаимопонимании в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций Узбекистан 09:43
На Филиппинах эвакуировали 13,2 тыс. человек из-за повышения уровня воды в реке Марикина Другие страны 09:37
Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 40% Турция 09:37
Стали известны места установки в Баку памятников Муслиму Магомаеву и Тофигу Гулиеву Общество 09:35
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 09:19
На престижном европейском фестивале прозвучит увертюра к опере "Кероглу" Культура 09:17
Еще один азербайджанский спортсмен включился в борьбу за медали на летней Олимпиаде-2020 в Токио Общество 09:08
Двое азербайджанских дзюдоистов выбыли из борьбы на летней Олимпиаде-2020 в Токио Общество 09:04
Азербайджанский велогонщик включился в борьбу на летней Олимпиаде-2020 в Токио Общество 09:01
GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания В мире 08:39
США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend ИКТ 08:10
Расписание Олимпиады могут скорректировать из-за надвигающегося шторма В мире 08:01
В Индии обнаружен мужчина, который спит 300 дней в году Другие страны 07:39
Свыше 6,5 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:17
Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина Бизнес 07:00
Президент Колумбии разрешил экспорт каннабиса в медицинских целях Другие страны 06:42
На Олимпиаде в Токио выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом В мире 06:27
При падении самолета в России погиб один человек (Обновлено) Россия 06:13
В Японии из-за тайфуна пострадали пять человек Другие страны 05:59
Министр финансов США предупредила Конгресс об угрозе дефолта США 05:18
Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, ведшего дело об опеке над детьми В мире 04:55
Власти Майами завершили поисковую операцию на месте обрушившегося дома США 04:42
Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса Европа 04:20
Власти Туниса продлили на шесть месяцев режим чрезвычайного положения Арабские страны 04:01
США закупили у Pfizer еще 200 млн доз вакцины от коронавируса США 03:45
Квалификационные соревнования по гребле на Олимпиаде перенесены из-за погодных условий Спорт 03:23
SpaceX запустит аппарат NASA для изучения спутника Юпитера в 2024 году В мире 03:07
Все новости