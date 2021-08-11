Велопутешественник Рамиль Зиядов продолжает штурмовать Пик Ленина – достигнута высота 5700 м (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов в рамках мирового турне штурмует одну из высочайших вершин Центральной Азии, входящую в горную систему Памир на границе Кыргызстана и Таджикистана. Эту вершину, известную как Пик Ленина (7134 м), в Таджикистане называют Пик имени Абу али ибн Сины, а в Кыргызстане – Пик Манаса.

Как сообщил Trend Life Рамиль Зиядов, он в одиночку покорил высоту в 5700 метров, где располагается лагерь. В лагере Зиядов отдохнет, пройдет акклиматизацию, после чего продолжит свое восхождение.

На данном этапе Зиядов поставил себе задачу дойти до третьего лагеря. Восхождение проходит в сложных погодных условиях (сильный ветер и снег). Но Зиядов верит, что благодаря поддержке родных и близких он сможет добраться до вершины.

Отметим, что Рамиль Зиядов совершает восхождение с велосипедом, и еще никто из велосипедистов не добирался до Пика Ленина. Он подчеркивает, что восхождение посвящено Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, памяти всех шехидов и нашим славным героям.

Напомним, что 43-летний Рамиль Зиядов из города Барды в условиях экстрима продолжает мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!". Он выехал из Баку 10 апреля 2013 года и за это время преодолел 86 тысяч километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние.

На своем велосипеде Рамиль объездил Европу, страны Азии, Южной Америки, Африки, Россию (добрался до Полярного круга и Магадана), Грузию (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украину (Карпаты), Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Польшу, Литву, Эстонию, Норвегию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Венгрию, Египет, Колумбию, Эквадор, Перу и другие.

Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). При этом он является единственным человеком из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на велосипеде. Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, о нем опубликовано множество статей в СМИ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)