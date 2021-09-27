Звуки азербайджанской кяманчи прозвучали в Израиле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти.

В Израиле по инициативе Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз" и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой прошла акция, приуроченная к этому дню, сообщили Trend Life в ассоциации.

На площади перед зданием мэрии израильского города Кирьят-Ям известный в Израиле исполнитель на кяманче, музыкальный руководитель ансамбля Sevgi, уроженец Баку Салман Рабаев исполнил несколько музыкальных композиций.

Акция прошла при поддержке заместителя мэра города Адама Амилова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)