Шехиды, которые принесли Победу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного Управления культуры города Баку прошло мероприятие "Zəfər fədailəri" (Шехиды, которые принесли Победу). Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

В мероприятии приняли участие члены семей шехидов, представители Центральной библиотеки Централизованной библиотечной системы Ясамальского района, Центра Гейдара Алиева Ясамальского района и средней школы №167.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Директор библиотеки Латифа Мамедова в своем выступлении рассказала о славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Директор Центра Гейдара Алиева Ясамальского района Намина Омарова подчеркнула, что в Центре традиционно проводятся мероприятия на патриотическую тему. Было отмечено, что каждый азербайджанец горд освобождением исторических земель от многолетней армянской оккупации.

Ведущий методист отдела методики и библиографии Центральной библиотеки Ирада Гусейнова отметила, что Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю страны. Было подчеркнуто, что светлая память о шехидах всегда будет жить в сердцах народа.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, посвященные шехидам Хагани Асланову, Вюсалу Бабаеву, Анару Аскерли, Субхану Абдурахманлы, Рашаду Нифталыеву, Рашиду Бахшалиеву, Ализаману Исламову, Махиру Гулиеву, Талеху Юсифову, Кямрану Ширалиеву.

В завершение был продемонстрирован видеоролик "Xudayar təsnifi".

(Автор: Джани Бабаева)