"Карабах - вдохновение всех желаний" - выставка в Национальном музее истории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) состоялось открытие второй части выставки "Anadır arzulara hər zaman Qarabağ" ("Карабах - вдохновение всех желаний"), которая посвящена Великой Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и освобождению наших земель, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

На выставке представлены военная форма, личные документы, фотографии 104 шехидов и 10 ветеранов 44-дневной Отечественной войны. В каждом разделе экспозиции размещены соответствующие информационные табло.

Также демонстрируется макет беспилотного летательного аппарата "Ити гован" отечественного производства, а также экспонаты, представленные министерством обороны Азербайджана, Службой государственной безопасности, Государственной пограничной службой, Внутренними войсками МВД, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Агентством Азербайджана по разминированию.

В 30 витринах размещено 350 экспонатов, 12 информационных панелей, 7 больших баннеров и 204 фотографии.

Также в рамках данной выставки демонстрируется фотовыставка "Государственный терроризм Армении в объективе азербайджанских фотографов", где отражены последствия ракетных и артиллерийских ударов вооруженных сил Армении по мирным городам и селам Азербайджана, а также 50 фоторабот, демонстрирующих разрушения, учиненные Арменией за период почти 30-летней оккупации.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)