Добрый станет Сильным

Мне часто приходится слышать фразу от соотечественников: "Мы слишком добрые…"

Или :"Эта патологическая доброта нас погубит…"

И ещё много такого разного.

Согласна, и меня, одолеваемую возмущением и гневом, неоднократно посещала такая мысль, когда кулаки сжимались от несправедливых обвинений и ложных фактов, отвратительно меняющих правду на кривду. Но затем, я садилась и вспоминала. Вспоминала историю своего народа.

С самых дальних времён, с самых ее истоков, когда те, другие, отличные от нас сегодняшних, люди, населяли эту благословенную и сакральную землю. Наши пращуры, предки, земляки, которые слой за слоем создавали нас, теперешних.

Мне 54 года и горе тому, кто думает , что может изменить мой характер, привычки, воспитание и устои. Так и народ, нация, генетика. Нельзя , невозможно изменить характер народа. Он сложен и скроен в соответствии со многими историческими, географическими и другими факторами.

Азербайджанцы - добрый и снисходительный народ. И именно в этом кроется его удивительная мощь и сила. Принять иного, другого, как равного себе - это признак гуманизма и высокой организации эмоционального и ментального фона. Так уж нам повезло. И надо ли это менять?

На мой взгляд - никогда!!!

Мы ведь не виноваты в том, что глупость принимает доброту за слабость…Мы ведь не должны подстраиваться по тех, кто действует как трусливый и подлый предатель.

Слабаками не назовёшь тех, в чьей истории заглавными буквами выписаны Бабек, Исмаил Хатаи, Зия Буниатов и множество других героев и смельчаков.

И заметьте, именно у азербайджанцев , бережно хранящих свою приверженность к монотеистическому периоду истории, все равно остаётся память о герое, который боролся с захватчиками, этот монотеизм принесшими.

Потому что у нас каждый слой истории , каждая народность, каждая конфессия и любое верование- свои, если они обитают и действуют на Нашем географическом пространстве.

Разве это свидетельствует о слабости или невежестве? По мне - это символ огромной силы, подкрепляемой матушкой-природой и ещё чем то другим, что не объяснишь словами.

И почему я должна уподобляться дьявольским приспешникам, даже если их большинство?

Другое дело - умение защищаться. Никто и никогда не запретит даже самому доброму и гостеприимному хозяину защищать свой дом.

И слава Богу, азербайджанец, для которого дом, семья и Родина понятия священные, защищаться мог и может до сих пор.

Это не имеет никакого отношения к злобе или нетерпению. Это все равно, опять и снова имеет отношение к любви. Любви к земле, матери, сестре и дочери, которых нужно сберечь любой ценой.

По определенному выбору судьбы или абсолюта, наш народ живет на благодатной и щедрой земле. Что здесь первично: люди или природа, сказать трудно. И гадать, наверное, не нужно. Люди здесь жили всегда… Достаточно посетить Гобустан или Азых. Потом приходили другие. Так сложилось. И хозяева их принимали и допускали. Потом опять тот же процесс. И опять… и опять. Так выпестовывался тот особый уклад людей , попадающих в эту удивительную обитель добрососедства и терпимости.

Все жили со всеми.Допускались и приветствовались любые взгляды, конфессии и верования.

И никаких условий кроме одного: Живи и дай жить другим.Останься, но не плюй в колодец , который даёт тебе свежую воду и прохладу. И оно , это условие работало как часы. Всегда. Ну, или почти.

Это «почти» на самом деле оказалось болезненным , кровавым и горьким уроком. Но все же уроком. Часовой не может спать на посту. Он должен быть готов к опасности. Но это тоже не означает, что часовой обязан в одночасье превратиться из человека в хищного зверя.Он просто напросто не сможет. Так как вся его суть, генетика , мозг и Душа годами натренированы на гуманизм и созидание. А злоба- это разрушение.

Часовой изгонит опасность, а потом снова будет улыбаться миру своей открытой и доброй улыбкой. Меня, как азербайджанку не злит и не оскорбляет, когда мне кричат что-то нелепое о пастухах и баранах. Обилие огромных пастбищ со стадами на моей земле не кажется мне постыдным или обидным. Меня, как азербайджанку, не бесит , когда мне рассказывают о соотечественниках-торговцах, поставляющих лучшие фрукты и овощи на базары в разные страны. Ешьте и угощайтесь самыми вкусными плодами лучшей земли на свете, господа. Торговля - двигатель Прогресса. Евреи, китайцы или итальянцы никогда не отмахиваются от своей важнейшей роли в истории торговли мира. Азербайджанцу ли стесняться?

Меня не огорчает напоминание о Кочевенном прошлом одной из составляющих частей моего такого интересного с точки зрения генетики народа. Ведь библейские герои тоже были кочевниками.

Да что они!!! Все люди на земле - кочевники. Жители США - совсем свежие кочевники. Вы когда нибудь видели , чтобы они страдали по этому поводу?

Я не страдаю, потому что мой народ ,наряду с торговлей и скотоводством , умеет владеть словом, звуком, голосом, цветом, скальпелем и многими другими инструментами интеллекта и души.

И ещё - его помнит и никогда не отторгнет земля. Она узнает своё дитя издалека.

В моей стране любовь и почёт любому, кто прикочевал сюда с миром. А тому, кто пришёл 150 лет назад, затаился, а потом отнял, пользуясь грязными методами и поддержкой извне - тому ответ будет одним: Добрый станет Сильным именно от своей Доброты и докажет, что его гуманизм никак не отождествлён с глупостью или бессилием.

Я не хочу, я молюсь , чтобы эта нация не менялась. Ведь если на ее пути встал один нечестный воин, если он борется с закрытым забралом, это ещё не значит, что она должна оскорбить свою душу темнотой. А вообще-то расхожая фраза звучит так: «Историю пишут победители.»

Я ее не очень люблю, но здесь она к месту.

С победой , дорогие братья и сестры. Давайте останемся самими собой. Это и есть наше благословение.

Это и есть источник бессилия любого труса , столкнувшегося с Пехлеваном!

Публицист Рена Мир-Касимова Фель