Рискую жизнью... Отечественная война в объективе Тофига Бабаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме фотографии открылась персональная выставка известного азербайджанского фотографа, корреспондента Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Тофига Бабаева под названием "Новости с фронта", сообщает Trend Life.

Экспозиция организована Музейным центром "Ичеришехер" Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в честь первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

В экспозицию вошли фотоснимки, сделанные как во время Отечественной войны, так и после завершения боевых действий на освобожденных от почти 30-летней армянской оккупации территориях Азербайджана.

В период Отечественной войны героизм проявили не только солдаты и офицеры, но и рядовые граждане Азербайджана, которые, находясь под постоянным огнем врага, не покинули свои дома в селах и городах. Многие общественные деятели, представители культуры и науки старались постоянно выезжать на передовую и поддержать наших воинов. В их числе, конечно же, были журналисты, операторы и фотографы.

Тофиг Бабаев из 44 дней боевых действий 35 находился на фронте, документируя хронику освободительной войны.

27 сентября 2020 года началась война, и уже на следующий день он отправился на съемки в разные районы Азербайджана. Рискую жизнью, Тофиг Бабаев сделал множество эмоциональных фотографий в Физули, Агдаме, Ходжавенде, Кяльбаджаре, Зангилане.

Тофик Бабаев рассказал о тех тяжелых и опасных, но полных гордости и чести славных днях освободительной войны. Он стал не только очевидцем событий того времени, но и запечатлел их на своих фотографиях.

"Отважные азербайджанские солдаты и офицеры смело шли вперед, не боясь ранений и смерти, во имя освобождения наших земель от вражеской оккупации, а мирные жители, несмотря на артиллерийские обстрелы и ракетные атаки армянских вооруженных сил, поддерживали наших воинов. И этот счастливый день настал – День Великой Победы. Сегодня мы с гордостью и честью вспоминаем, что происходило год назад, и смотрим с суверенностью в завтрашний день", - отметил Тофиг Бабаев.

Вниманию гостей было представлено слайд-шоу из фотографий, на которых запечатлены солдаты и офицеры азербайджанской армии, наши города, мирные жители, ставшие жертвами армянской агрессии. Демонстрировались и кадры с величественной природой Карабахского региона.

Фотограф отметил, что о жестокой сущности армянской агрессии свидетельствуют не только жертвы среди мирного населения, но и разрушения, увиденные им на освобожденных от оккупации землях.

"За годы оккупации были разрушены не только дома, центры культуры, школы, библиотеки, театры, исторические и религиозные памятники. Актам армянского вандализма подверглись даже могилы. Мы никогда не забудем героизм наших воинов, склоняем головы перед памятью шехидов. Миллионы азербайджанцев в своей стране и мире чувствуют себя счастливыми!", - отметил Тофиг Бабаев.

Выставка продлится до 10 ноября.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)