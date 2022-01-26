Азербайджанский театр приостановил деятельность из-за коронавируса

БАКУ /Trend Life/ - В связи с ростом за последние дни числа заражений коронавирусом среди сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра было принято решение о проведении превентивно-профилактических мер, сообщили Trend Life в театре.

Так, с 23 января по 7 февраля театр временно приостанавливает деятельность.

Спектакли и репетиции, запланированные на эти даты, перенесены, а доступ в административное здание театра ограничен до 7 февраля.

Показ спектаклей, запланированных на эти даты, начнется с 7 февраля.

(Автор: Джани Бабаева)