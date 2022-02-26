В Азербайджанской филармонии почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили министр культуры Азербайджана Анар Керимов, видные деятели культуры и искусства.

На вечере минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

В программе выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова, а также Азербайджанская государственная хоровая капелла, художественным руководителем которой является народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова.

Прозвучали Симфония №5 Агшина Ализаде, III часть струнной симфонии "Памяти Низами" Фикрета Амирова, "Колыбельная" из балета "Тропою грома" Гара Гараева, а также сочинения "Дороги, ведущие к свободе" и "Посвящение Ходжалы" Рауфа Алиева.

Поистине трогательное исполнение музыкантами и хором композиций впечатлило слушателей до глубины души.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Джани Бабаева)