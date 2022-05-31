Проект АМИ Trend "Я родился в Шуше": Он заложил основы хирургической науки в Азербайджане, был врачом Хуршидбану Натаван

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года города Шуша" представляем читателям проект АМИ Trend "Я родился в Шуше", посвященный знаменитостям, а также личностям, не столь широко известным общественности, интересным фактам из их жизни, деятельности и творчества. Очередной материал посвящен Мирзе Мамедгулу Гаибову - поэту и врачу, заложившему основы хирургической науки в Азербайджане. Он был одним из образованнейших представителей медицины своей эпохи.

Мирза Мамедгулу Гаибов получил среднее образование в Шуше. Рано потеряв отца, остался на попечении матери и дяди. С детства у него была огромная тяга к знаниям, он интересовался народной медициной, часами пропадал в шушинских горах, собирая лекарственные травы и готовя из них эликсиры.

Земля Карабаха славится своей красотой и богатыми природными ресурсами, в числе которых изобилующие лекарственными растениями густые леса, горные луга и фруктовые сады. Кстати, еще издавна в Карабахе существовали традиционные аптеки. Они назывались "аттар дюканы" (фармацевтические лавки), и в них продавались не только лекарства, но и средства личной гигиены, а также благовония и косметические средства. Ассортимент таких аптек насчитывал сотни лекарственных средств растительного и животного происхождения и из минералов, а также благовоний, которые использовали не только как парфюмерию, но и в лечебных целях. Среди них такие средства, как ромашка, мята, тимьян, зверобой, лечебный мед, а также экзотические средства вроде рога носорога, желчи тигра, амбры, мускуса, безоарового камня и мумиё. Такие аптеки существовали в Карабахе и по всему Азербайджану вплоть до 1920-х годов. Исследуя старинные азербайджанские рукописи XII-XVIII вв., удалось установить видовую принадлежность более 700 лекарственных растений, применявшихся жителями Карабаха еще со средних веков. Наряду с профессиональной медициной, в Карабахе было широко распространено и народное целительство, с использованием лекарственных трав и хирургии. Народные хирурги назывались "сыныгчы" - так называли специалиста по лечению переломов, а народные отоларингологи - "чёпчю" ("чёп" - палочка, соринка).

Для овладения науками мать отправила юношу в иранский город Исфахан, где произошла интересная история. Дело в том, что в Исфахане его не хотели принимать в медресе под предлогом того, что нет мест. Действительно, в те годы возможности религиозных заведений, где также изучали науки, были сильно ограничены из-за того, что не хватало преподавателей и помещений. Когда Мамедгулу прибыл в Исфахан, отбор учеников уже был завершен. Как он ни старался объяснить учителям, что ему очень нужно поступить в медресе, они были непреклонны: "Мест нет! Попробуй получить образование в другом месте". И когда Мамедгулу попросили покинуть медресе, он взял лепесток розы и бросил в пиалу с водой. Удивленные учителя спросили причину этого, на что он ответил: "Видите, лепесток розы не выплескал воду из переполненной пиалы. Неужели для одного человека не найдется места в таком большом медресе?". Увидев эту смекалку юноши, руководство приняло его в медресе. Пять лет Мамедгулу учился у выдающихся ученых-медиков Востока, о его таланте целителя узнали в шахском дворце и пригласили на службу. Но Мамедгулу отказался от дворцовой роскоши и хорошей оплаты своего труда ради любви к родной земле, желании развивать медицину в Шуше.

В Шуше он занимался лечением ран и ожогов, переломов, костной патологией, лечением других заболеваний. К Мамедгулу приходили за исцелением со всего Карабаха. Слава о нем распространилась по всему Кавказу. Его стали называть Мирза – учитель, мастер.

Мирза Мамедгулу был представителем благотворительного фонда и личным врачом Говхарнисе бейим ага (в ее честь построены и названы две мечети в Шуше – Верхняя и Нижняя мечети Говхар ага) – дочери хана Карабахского ханства Ибрагим Халил хана, внучки основателя и первого правителя Карабахского ханства Панах Али хана. Также он был хакимбаши (главным врачом) известной поэтессы Хуршидбану Натаван, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули хана и врачом Бахмана Мирзы Гованлы-Каджара.

Еще во время учебы в Исфахане Мирза Мамедгулу приобрел рукопись "Канон врачебной науки" XII века Ибн Сины и привез её в Тебриз, а оттуда в Шушу (в 1950-х годах его внук Гусейн Гаибов, который тоже был врачом и работал в Шуше до 80-х годов, передал их в Республиканский фонд Академии наук Азербайджанской ССР). Мирза Мамедгулу обладал коллекцией из более чем 150 средневековых восточных рукописей по медицине. Ему принадлежит много рекомендаций по медицине и косметологии.

Мирза Мамедгулу также был поэтом, выступая под псевдонимами Həkim и Təbib, что означает "врач", "целитель". Выступал на литературных меджлисах в Шуше.