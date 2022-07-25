Как прошел Azerbaijan Design Summit-2022: встреча художников и дизайнеров, международный конкурс постеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре "Низами" в Баку состоялось мероприятие под названием Azerbaijan Design Summit-2022, сообщает Trend Life.

Azerbaijan Design Summit-2022 - это место встречи состоявшихся дизайнеров, художников и новичков в области дизайна. Это мероприятие, где авторы необычных идей делятся ими и обсуждают развитие индустрии дизайна в нашей стране, охватывающее множество направлений.

В рамках Azerbaijan Design Summit-2022 также прошел международный конкурс постеров. Многие дизайнеры из Азербайджана и еще 30 стран мира приняли участие в конкурсе плакатов на тему "Типографика и мир". Победителей конкурса выбирало местное и зарубежное жюри. Гостям была представлена экспозиция из 50 лучших постеров, выбранных жюри. Кроме того, состоится награждение победителей.

На мероприятии выступят такие профессионалы сферы, как Адам Юнисов, Эльчин Мамедов, Эмиль Исмаилов, Фаиг Ахмед. Также известный графический дизайнер Доган Арслан, приглашенный из Турции, поделился своим опытом с новичками в сфере дизайна.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных страницах Azerbaijan Design Summit-2022:

Web: azerbaijandesignsummit.az

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