Министр культуры Анар Керимов обеспечил работой выпускников библиотечного факультета БГУ и АГУКИ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VIII Бакинской международной книжной выставки состоялась встреча министра культуры Азербайджана Анара Керимова с выпускниками библиотечно-информационного факультета Бакинского государственного университета (БГУ) и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), сообщили Trend Life в министерстве.

На встрече, прошедшей в Бакинском Экспо-центре, Анар Керимов рассказал о реформах, проводимых министерством в библиотечно-информационной сфере. Было отмечено, что приоритетным вопросом в этом направлении является обеспечение данной сферы молодыми квалифицированными кадрами.

Министр подчеркнул, что один из важнейших факторов для развития этой сферы - привлечение профессиональных специалистов. Чтобы обеспечить прозрачность, а также с целью формирования конкуренции на рынке труда, прием на работу в библиотеки при министерстве будет проходить в форме экзамена, состоящего из тестового этапа и собеседования.

На мероприятии декан библиотечно-информационного факультета Бакинского государственного университета, доцент Аламдар Джаббарлы отметил, что в Азербайджане существуют традиции заботы и внимания к библиотечному делу.

Директор Азербайджанской национальной библиотеки имени М.Ф. Ахундзаде, профессор Керим Тахиров отметил, что в этом году 4 выпускника библиотечно-информационного факультета Бакинского государственного университета обеспечены работой в научном учреждении.

Заведующий отделом книжной индустрии министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли подчеркнул, что 20 человек из 178 выпускников двух вузов 2021-2022 учебного года будут трудоустроены.