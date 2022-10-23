БАКУ /Trend Life/ - Скончался известный ханенде, заслуженный артист Азербайджана Сулейман Абдуллаев. Об этом, как сообщает Trend Life на своей странице в социальной сети написал телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов.

Отметим, что Сулейман Абдуллаев родился в 1939 году в селе Гочахмедли Физулинского района. В 1959 году выдающийся ханенде Сеид Шушинский, приехавший в Физулинский район, дал высокую оценку исполнительским способностям Сулеймана Абдуллаева и пригласил его в Баку для получения профессионального образования.

Сулейман Абдуллаев был известен своей неповторимой исполнительской манерой, он обладал богатым тембром и высокой тесситурой голоса.

Allah rəhmət eləsin!