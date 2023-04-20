Духовная культура и будущее человечества – из Баку в Санкт-Петербург (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Ассоциации "Симург", профессор Фуад Мамедов принял участие во втором Всероссийском духовно-мировоззренческом форуме "Народное образование – XXI век", который прошел в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Мероприятие проведено в рамках присвоения в 2023 году Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы СНГ.

Как сообщил Trend Life Фуад Мамедов, на пленарном заседании он выступил с докладом "Духовная культура и будущее человечества". В работе форума приняли участие более тысячи видных деятелей ценностно-ориентированного образования, науки, культуры, политики и бизнеса. Ученый-культуролог также посетил Санкт-Петербургский центр Брахма Кумариса в рамках реализации совместного проекта.

Фуад Мамедов - основоположник культурологической науки в Азербайджане, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, член Дворянского собрания Азербайджана, вице-президент Международной гуманитарной академии "Европа-Азия", член Российской академии естественных наук, Всемирной академии слова, Международной академии глобальных исследований, Международной академии педагогических и социальных наук и Международной академии наук "Проблемы интеллектуального развития". Отмечен множеством наград, медалей и почетных дипломов международных организаций.