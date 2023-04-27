В Гааге состоялась презентация книги "Легендарный генерал", посвященная Национальному герою Азербайджана Поладу Гашимову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гааге состоялась презентация книги Ясемен Гара "Əfsanəvi General" (Легендарный генерал), посвященная Национальному герою Азербайджана Поладу Гашимову, организованная Координационном советом азербайджанцев Нидерландов и Бельгии и Европейским союзом азербайджанских женщин "Ana Vətən" при поддержке посольства Азербайджана в Нидерландах и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, сообщает Trend Life со ссылкой на госкомитет.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Выступившие председатель Европейского союза азербайджанских женщин "Ana Vətən" Маиса Агамирзаева, автор книги "Əfsanəvi General", наша соотечественница из Роттердама Ясемен Гара, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевер Мамедов, председатель Международного женского клуба Кямаля Джалилова, член Азербайджано-Нидерландского общества "Odlar Yurdu" Нематага Алиев, члены турецкой общины Тахсин Четинкая, Ремзи Кабадаи, Халук Баштымар и Умит Акбулут отметили значимость презентации книги в Нидерландах, выразили сердечные слова в память о генерале Поладе Гашимове.

Мать генерала Полада Гашимова, Сямая Гашимова, присоединившись к мероприятию онлайн через интернет, рассказала о своем сыне, выразив благословение и добрые пожелания нашим соотечественникам за рубежом, что внесло в презентацию трогательные эмоциональные моменты. Мать шехида Эльмана Алиева, которая также присоединилась к мероприятию онлайн через интернет, выразила свою благодарность соотечественникам, которые с честью и гордостью вспоминают наших доблестных сыновей.

Гостям была представлена концертная программа с участием солиста Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Вусала Джабир, Джавида Салимова (тар), заслуженного артиста Хайяма Мамедов (кяманча), Илькина Ализаде (фортепиано) и Бахтияра Эйбалиева. В исполнении артистов из Азербайджана и Германии были представлены композиции мугама и теснифы.

Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в поселке Вандам Габалинского района, окончил школу в городе Сумгайыт. Поступил в Высшую военную школу имени Гейдара Алиева и продолжил военное образование в Турции. Генерал-майор, начальник штаба 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Азербайджана. Участник Карабахской войны и боевых действий в Карабахе в апреле 2016 года. Дважды кавалер ордена "За службу Отечеству" (2014, 2016). За годы службы был также награждён 12 медалями. Геройски погиб 14 июля 2020 года при отражении очередного акта агрессии Армении на участке государственной границы Азербайджана в Товузском районе. Похоронен на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Полад Гашимов – первый и единственный генерал независимого Азербайджана, погибший непосредственно в ходе боевых действий. В его честь названы улицы в Баку, Габале и Губе. В муниципалитете Осман гази провинции Бурса (Турция) открыт парк имени Полада Гашимова.