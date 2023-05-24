Деятели культуры и искусства Азербайджана удостоены премии Global Star Awards–2023 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония награждения премией Global Star Awards – 2023, организованная Caspian Events Group, сообщает Trend Life.

Global Star Awards присуждается за успехи в областях культуры и искусства, театра и кино, эстрады и народного творчества, телевидения и радио, бизнеса и туризма, медицины и косметологии, индустрии моды и красоты, дизайна и фотоискусства, СМИ и т. д.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучал Гимн Азербайджана.

Среди лауреатов премии депутат Милли Меджлиса, писатель, поэт Агиль Аббас, народные артисты Гурбан Исмайлов, Эльдар Мансуров, Мансум Ибрагимов, Валех Керимов, заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев, заслуженные артисты Айшад Мамедов, Нахида Оруджова, телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, исполнители Миаралам Мираламов, Мина Гусейн, Кязым Джан, Самир Пириев, Акбер Алиев, Гюнель Магеррамова, Хатун Алиева, Рубаил Азимов, группа Dərviş band и другие.

Ведущим вечера был заслуженный артист Эльнур Керимов. Гостям была представлена концертная программа.

Международный директор проекта – Турал Алекберов, национальный директор – Шафаг Гасанзаде.

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